Военный эксперт прокомментировал удар ВС РФ по Киеву

Матвийчук пояснил, что это военно-технические инфраструктурные объекты. Они позволяют противнику размещать авиацию, а также собирать и выпускать комплектующие.
«Последствием ударов является прежде всего снижение боевого потенциала. Самое главное в этой ситуации — что разрушается сама производственная база. Киев вынужден маневрировать», — заявил полковник.
Матвийчук также отметил, что Украине приходится переносить производство военной продукции в Литву, Германию и, возможно, в Болгарию, пытаясь наладить выпуск за границей. Таким образом, Россия разрушает инфраструктуру противника и вынуждает его искать новые маршруты снабжения.
Ранее об ударах по Киеву сообщил мэр украинской столицы Владимир Кличко. В своем Telegram-канале он написал, что в городе объявлена воздушная тревога, а на левом берегу Киева зафиксированы перебои в водоснабжении. В Минобороны России подчеркивают, что атаки производятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины.