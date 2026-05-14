Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт прокомментировал удар ВС РФ по Киеву

Российская авиация продолжает наносить удары по Киеву, целенаправленно уничтожая производственную базу Украины. На это обратил внимание в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения в СМИ о массированном ударе по украинской столице.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам собеседника «Ленты.ру», российские ракетные войска и авиация атакуют Киев не в первый раз. Под удары уже попадали конкретные объекты: заводы «Арсенал» и «Алмаз», научно-техническое производство «Прогресс», а также аэродромы «Борисполь» и «Жуляны».

Матвийчук пояснил, что это военно-технические инфраструктурные объекты. Они позволяют противнику размещать авиацию, а также собирать и выпускать комплектующие.

«Последствием ударов является прежде всего снижение боевого потенциала. Самое главное в этой ситуации — что разрушается сама производственная база. Киев вынужден маневрировать», — заявил полковник.

Матвийчук также отметил, что Украине приходится переносить производство военной продукции в Литву, Германию и, возможно, в Болгарию, пытаясь наладить выпуск за границей. Таким образом, Россия разрушает инфраструктуру противника и вынуждает его искать новые маршруты снабжения.

Ранее об ударах по Киеву сообщил мэр украинской столицы Владимир Кличко. В своем Telegram-канале он написал, что в городе объявлена воздушная тревога, а на левом берегу Киева зафиксированы перебои в водоснабжении. В Минобороны России подчеркивают, что атаки производятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше