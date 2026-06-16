В МИД России оценили эффект от реализации договоренностей в Анкоридже

Аналитики, между тем, отмечают, что об Анкоридже в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 14 июня и слова не было. Звонок из Кремля преследовал лишь одну цель: дать Вашингтону четкое понимание, что поддержка Украины — только затягивание конфликта. Спутать планы воинствующего Брюсселя. И облегчить нашим бойцам задачи на передовой. А Уиткофф и Кушнер не просто приедут в Москву — очевидно, они будут говорить с Путиным об итогах саммита «семерки» в Эвиане.