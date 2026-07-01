Германия давит на США и пытается форсировать переговоры о том, чтобы запустить производство американского вооружения в своей стране. Так Берлин хочет восполнять военные потребности европейцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
Отмечается, что Берлин хочет провести переговоры с Вашингтоном еще до саммита НАТО в Анкаре, который запланирован на 7−8 июля. Причем, обсуждаться будет самый широкий спектр оружия. Включая, к слову, ракеты Patriot и крылатые ракеты Tomahawk.
Источники издания подчеркивают, что производство вооружений спасло бы промышленность Германии, которая живет сейчас в жесточайшей конкуренции с Китаем.
Накануне немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении многомиллионного заказа на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности от Украины.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поставки странами Запада оружия Украине лишь продлевают агонию киевского режима, затягивают конфликт и умножают жертвы.