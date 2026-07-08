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Расходный материал: Захарова рассказала об отношении в НАТО к украинцам

Захарова: НАТО рассматривает украинцев как расходный материал.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс рассматривает граждан Украины только в качестве расходного материала. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что в ходе саммита НАТО киевскому режиму обещано военной помощи на 70 млрд евро в этом году, с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году.

«При этом интересы простых европейцев власть предержащие на Западе как всегда не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев, которых рассматривают лишь в качестве расходного материала для удовлетворения своих геополитических амбиций», — подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявила, что киевский режим наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО в прямом вооруженном конфликте. Таким образом Украина пытается спасти свое отчаянное положение.

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