Североатлантический альянс рассматривает граждан Украины только в качестве расходного материала. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заметила, что в ходе саммита НАТО киевскому режиму обещано военной помощи на 70 млрд евро в этом году, с сохранением такого же уровня поддержки в 2027 году.
«При этом интересы простых европейцев власть предержащие на Западе как всегда не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев, которых рассматривают лишь в качестве расходного материала для удовлетворения своих геополитических амбиций», — подчеркнула она.
Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявила, что киевский режим наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО в прямом вооруженном конфликте. Таким образом Украина пытается спасти свое отчаянное положение.