Что делать, если мой рейс отменили?

Точные размеры компенсаций зависят от страны и перевозчика; самые жесткие для перевозчиков и выгодные для пассажиров правила на этот счет действуют в ЕС (в России же только начинают разрабатывать такой регламент). В случае овербукинга авиакомпания обязана сначала поискать добровольцев, которые сами откажутся от места в обмен на какие-то блага — например, вам предложат отправиться другим рейсом в бизнес-классе.
Если добровольцы не нашлись, то перевозчик должен выплатить компенсацию (те же правила действуют и в случае отмены рейса). Размер выплат (250−600 евро) зависит от расстояния; за большинство рейсов между ЕС и Москвой дают 400.
Если вместо запланированного рейса вас отправляют другим с более-менее схожим расписанием, сумма компенсации уменьшается вдвое. Кроме денег вам полагаются талоны на еду и напитки, пара бесплатных телефонных звонков или имейлов, при необходимости — гостиница и переезд в нее из аэропорта и обратно. Эти нормы распространяются на рейсы всех авиакомпаний стран — членов ЕС (а также Исландии, Норвегии и Швейцарии) при вылетах в Евросоюз, и вообще на все авиакомпании, в том числе российские, — при вылетах из Евросоюза. Другими словами, если выбирать между, условно, «Аэрофлотом» и KLM на маршруте Москва—Амстердам, с билетом голландской авиакомпании вы защищены правилами ЕС на всем маршруте, а в случае российской — только на обратном пути, при вылете из Скипхола.