Что делать, если мой рейс отменили?

Возможно, ваш билет можно переоформить на следующий рейс за небольшую доплату или вовсе бесплатно. Все зависит от правил тарифа — набора условий, с которыми вы соглашались, покупая билет. Если вы пропускаете первый перелет по своему билету, но он еще не вылетел, обращаться надо в службу поддержки агентства, где вы покупали билет. А вот после вылета первого рейса все изменения вносятся уже непосредственно через авиакомпанию — стойки с их агентами есть прямо в аэропорту. Если выяснится, что поменять ваш билет нельзя, придется покупать новый. Важный момент: пропустив вылет туда, не думайте, что достаточно будет купить новый перелет в один конец, а вернуться обратно можно будет и по старому билету. При пропуске любого перелета все остальные сегменты аннулируются автоматически, так что берите сразу новый билет туда-обратно.