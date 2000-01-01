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Контроль за оружием и оружейное лобби в США

От огнестрела погибает больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Почему Вашингтон не может изменить эту ситуацию?

1.Ужесточение контроля2.Несокрушимая поправка3.Первые ограничения4.Борьба за умы5.«Убивают не ружья, а люди»6.Точки соприкосновения7.Проблема остается
1
Ужесточение контроля

Массовые расстрелы 2000-х и 2010-х годов потрясли всю страну и сильно качнули маятник общественного мнения в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием в США. После стрельбы в школе города Паркленд, жертвами которой стали 17 человек, уровень поддержки ужесточения оборота оружия достиг рекордной отметки — около 67%. Однако силы, выступающие за изменение действующего законодательства, раз за разом терпят неудачу из-за мощного и хорошо организованного сопротивления оружейного лобби и его союзников в Конгрессе. ТАСС объясняет, почему, несмотря на трагедии в «Сэнди-Хук», Орландо и Лас-Вегасе, американские законодатели не могут принять даже самые элементарные меры по ограничению ношения оружия.

2
Несокрушимая поправка

Право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия гарантирует Вторая поправка к конституции США. Она была принята в 1789 году и вступила в силу в 1791-м (входит в Билль о правах). Полностью она звучит так:

Для безопасности свободного государства необходима хорошо устроенная милиция (в значении «ополчение» — прим. ТАСС), право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться.

Данная поправка позволяет реализовать право народа на вооруженное восстание, закрепленное в тексте Декларации независимости.

Фоторепортаж
Самое продаваемое оружие в США

«Милиция», о которой говорится в тексте поправки, — это не что иное, как местные силы правопорядка, на которые опирались штаты (в современном виде это, по сути, Национальная гвардия). Когда конституция США еще только разрабатывалась, некоторые регионы испытывали беспокойство, что федеральное правительство будет иметь слишком большую власть над местным ополчением. В то время милиция занималась не только поддержанием правопорядка и обороной, но и, к примеру, контролем за рабами — в тех штатах, где рабство было разрешено.

С момента принятия поправки суды вынесли несколько ограничивающих толкований, в том числе для понятий «милиция», «право народа», «хранить и носить оружие» и так далее. При этом возникли баталии между двумя «лагерями» толкователей Второй поправки:

  • «Коллективного» подхода, подразумевающего право хранить и носить оружие лишь в «хорошо организованном ополчении»;.
  • «Индивидуального» подхода, экстраполирующего конституционное право хранить и носить оружие в частном порядке на любого гражданина США.

Победителями вышли сторонники второй парадигмы, что было окончательно закреплено в соответствующем решении Конституционного суда США в 2008 году. На сегодняшний день ношение и хранение оружия превратилось в такое же фундаментальное и практически неограниченное право американца, как право на свободу слова, печати и собраний.

3
Первые ограничения

Так было не всегда: на начальных этапах становления США оборот оружия жестко контролировался, в некоторых штатах производилась «перепись» и регулярная инспекция стволов, а продажа огнестрельного оружия была запрещена для коренных народов и лоялистов — тех, кто поддерживал Великобританию в Войне за независимость. Тем не менее вплоть до середины 1930-х годов федеральное правительство играло крайне малую роль в этих вопросах — ему была отведена функция надзора за местными ополчениями, но не более.

Вооруженные полицейские, задействованные в поимке банды знаменитого грабителя банков и врага общества №1 Джона Диллинджера

В 1934 году — на фоне роста преступности в США, провозглашения Нового курса Франклина Рузвельта и расширения полномочий федерального правительства — был принят первый закон, ограничивающий оборот оружия. Он запретил продажу пулеметов, глушителей и пистолетов маленьких размеров, которые активно использовались мафией.

Следующая ограничительная мера последовала лишь спустя три десятилетия и стала «ответом» на ряд резонансных убийств, которые произошли в 1960-х (от пуль погибли Джон Кеннеди, его брат Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг).

Закон «О контроле над огнестрельным оружием» 1968 года установил минимальный возраст для приобретения оружия (18 лет — для длинноствольного и 21 год — для короткоствольного), обязал регистрировать владельцев оружия, а производителей — получать федеральную лицензию на его производство, импорт и торговлю.
4
Борьба за умы

Ограничительные меры вызвали сильную обеспокоенность любителей стволов. Их главным рупором стала Национальная стрелковая ассоциация (NRA) — одна из старейших (она была создана в 1871 году) внепартийных и некоммерческих организаций по защите прав владельцев и торговцев оружием. Сегодня она насчитывает почти 5 млн американцев.

Модель демонстрирует правила ношения и использования огнестрельного оружия на выставке NRA Carry Guard Expo Fashion Show
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Изначально ассоциация объединяла любителей спортивной стрельбы и охоты и политическими делами не занималась. В первой половине XX века NRA организовывала тиры, летние лагеря и предоставляла американским солдатам свои стрельбища для тренировок. Более того, организация поддерживала первые ограничительные меры 1934 и 1937 годов (а также частично — 1968 года).

Поворотной вехой в истории NRA стала ее ежегодная Конвенция в Цинциннати (штат Огайо) в 1977 году. На ней бразды правления перешли от умеренных любителей оружия к более радикальной группе консерваторов, чья идеология была крайне проста: нельзя допустить любых попыток внести изменение в оружейное законодательство.

Двумя годами ранее при NRA была создана лоббистская организация — Институт по законотворчеству, который возглавил заядлый стрелок из Техаса по имени Харлон Картер. При нем ассоциация значительно расширила свое членство, сосредоточилась на политических вопросах и начала формировать коалиции с консервативными деятелями — преимущественно республиканцами.

На выборах 1980 года оружейные лоббисты впервые вышли в политическое поле, поддержав на президентских выборах Рональда Рейгана, который сам был членом NRA.

При помощи таких альянсов в сочетании с лоббистской деятельностью NRA удалось заблокировать почти все попытки ограничить возможности американцев купить оружие. В середине 1990-х ассоциация добилась того, что правительственному Центру по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) фактически перекрыли финансирование для изучения проблем, связанных с огнестрелом. Из-за лоббистов NRA Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) так и не смогло обзавестись электронной базой владельцев оружия — вся информация о них по-прежнему хранится на бумаге.

Но больше всего NRA преуспела в мобилизации сторонников — на сайте ассоциации можно пожаловаться конгрессмену своего штата на ущемление прав, гарантированных Второй поправкой, а также узнать о ближайших датах рассмотрения законов, которые потенциально угрожают свободному ношению и владению оружием. Благодаря деятельности лоббистов культура оружия стала неотъемлемой частью консервативного либерализма в США. И если в 1959 году почти 60% американцев допускали запрет на свободное ношение оружия, то к 1980 году их число сократилось до 38%, а сейчас составляет всего 23%.

5
«Убивают не ружья, а люди»

Противостояние между сторонниками и противниками оружия вошло в новую фазу с президентством Барака Обамы. Под конец его первого срока произошла трагедия в начальной школе «Сэнди-Хук», и поэтому свой второй срок он начал с борьбы против оружейного лобби. В январе 2013 года президент предложил Конгрессу одобрить пакет мер, предусматривающих запрет на продажу многозарядных автоматических винтовок; ограничение объемов магазинов десятью патронами; проверку личности покупателя. Последний пункт был наиболее популярен среди американцев, но в итоге не была одобрена ни одна из трех инициатив.

На месте трагедии в Сэнди Хук

Президентский план натолкнулся на ожесточенное сопротивление республиканской оппозиции в Палате представителей. Против этих мер вместе с большинством республиканцев, традиционно получающих финансовую помощь от оружейного лобби, выступили и несколько демократов из американской глубинки, где по-прежнему сильны консервативные настроения.

Их главный аргумент — «убивают не ружья, а люди», и не существует доказательств того, что ограничительные меры непременно приведут к снижению числа смертей от огнестрела.

Cтатистика говорит об обратном: в тех штатах, где законы более суровые, жертв огнестрельного оружия меньше, и наоборот: чем слабее регулирование, тем больше людей гибнет от пуль. Однако любые, даже самые незначительные попытки ограничить право на оружие, по мнению консерваторов, выглядят как попрание Второй поправки.

За год до окончания президентства Обама назвал своим главным разочарованием безуспешные попытки внести изменения в части американского законодательства, касающиеся доступа к смертельному оружию. По его словам, американцы являются одним из передовых народов в мире, который при этом не имеет «законов о безопасности огнестрельного оружия, отвечающих здравому смыслу, несмотря на повторяющиеся массовые убийства».

6
Точки соприкосновения

Обещание сохранить Вторую поправку — один из немногих пунктов, по которому совпадали позиции Хиллари Клинтон и Дональда Трампа во время президентской гонки. Клинтон утверждала, что «орудиям войны не место на улицах». Не отрицая необходимость сохранения Второй поправки к конституции, она предлагала ужесточить проверку покупателей и ввести уголовную ответственность производителей и продавцов за незаконное приобретение и использование оружия. По мнению Клинтон, необходимо следить за тем, чтобы оружие не попадало в руки опасных преступников, бытовых насильников и психически нездоровых людей.

Выступление Дональда Трампа на ежегодном собрании членов NRA

В свою очередь Трамп называл Вторую поправку «первой американской свободой» и также выступал за сохранение «этого фундаментального права». Однако его программа предполагала не ужесточение, а, напротив, либерализацию существующих правил — за это во время гонки его ожидаемо поддержала NRA. В частности, в случае избрания президентом Трамп обещал отменить «зоны без оружия» — места в США, где запрещено ношение оружия, например в школах и колледжах. Многие представители Республиканской партии придерживаются мнения, что именно эти места чаще всего становятся объектами атак, так как люди там не могут защитить себя с помощью огнестрельного оружия.

После переезда в Белый дом Трамп так и не добился отмены «зон без оружия», однако пообещал и дальше бороться с противниками Второй поправки. Кроме того, в феврале 2017-го Трамп подписал закон, отменяющий запрет на продажу оружия людям с психическими расстройствами.
7
Проблема остается

До тех пор, пока республиканцы контролируют Конгресс, а Дональд Трамп занимает пост президента, ожидать введения каких-либо существенных ограничений на распространение оружия бессмысленно. В связи с этим сторонники ограничительных мер предполагают, что при нынешней администрации ситуация с гибелью людей от огнестрела будет только ухудшаться. После стрельбы в Техасе политические оппоненты президента вновь потребовали ужесточить законодательство, но тот лишь отмахнулся: обсуждать это слишком рано, и проблема заключается не в регулировании оборота оружия, а в психическом состоянии самого стрелка.

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Тем не менее попытки справиться с распространением смертельного оружия продолжаются. В октябре 2017 года демократы из Сената внесли законопроект, ликвидирующий лазейку в законодательстве, позволяющую с легкостью модифицировать полуавтоматическое оружие, чтобы его скорострельность достигала показателей автоматического оружия.

В феврале 2018 года, после стрельбы во Флориде, уже сам президент поручил минюсту США разработать запрет на устройства, повышающие скорострельность. Речь идет о сложном типе приклада с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия таким образом, что стрелку, чтобы сделать выстрел, не требуется каждый раз нажимать на спусковой крючок. Такое оружие может выпускать до 800 пуль в минуту.

Подобные устройства уже запрещены в штатах Калифорния и Массачусетс. Еще в шести штатах и федеральном округе Колумбия существуют законы, запрещающие продажу так называемых штурмовых винтовок, что можно трактовать как запрет и на такие приспособления. Однозначной ясности в местных законодательствах на этот счет нет.

Сенатор демонстрирует устройство, повышающее скорострельность огнестрельного оружия. Подобные устройства использовал Стивен Пэддок, застреливший 58 человек в Лас-Вегасе

Национальной базы данных оружия в США по-прежнему не существует, и точное количество оружия на руках населения неизвестно. По оценкам исследовательского центра Small Arms Survey, на 316 млн жителей США приходится почти 280 млн единиц стрелкового оружия. В год от пуль в США погибают около 30 тыс. человек. Этот показатель включает 11,4 тыс. убийств и 19 тыс. суицидов, а также порядка 600 несчастных случаев. По данным американской телекомпании NBC, в результате огнестрела в среднем каждый день погибает 86 человек.

Артур Громов

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