Контроль за оружием и оружейное лобби в США

Ограничительные меры вызвали сильную обеспокоенность любителей стволов. Их главным рупором стала Национальная стрелковая ассоциация (NRA) — одна из старейших (она была создана в 1871 году) внепартийных и некоммерческих организаций по защите прав владельцев и торговцев оружием. Сегодня она насчитывает почти 5 млн американцев.

Модель демонстрирует правила ношения и использования огнестрельного оружия на выставке NRA Carry Guard Expo Fashion Show

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Изначально ассоциация объединяла любителей спортивной стрельбы и охоты и политическими делами не занималась. В первой половине XX века NRA организовывала тиры, летние лагеря и предоставляла американским солдатам свои стрельбища для тренировок. Более того, организация поддерживала первые ограничительные меры 1934 и 1937 годов (а также частично — 1968 года).

Поворотной вехой в истории NRA стала ее ежегодная Конвенция в Цинциннати (штат Огайо) в 1977 году. На ней бразды правления перешли от умеренных любителей оружия к более радикальной группе консерваторов, чья идеология была крайне проста: нельзя допустить любых попыток внести изменение в оружейное законодательство.

Двумя годами ранее при NRA была создана лоббистская организация — Институт по законотворчеству, который возглавил заядлый стрелок из Техаса по имени Харлон Картер. При нем ассоциация значительно расширила свое членство, сосредоточилась на политических вопросах и начала формировать коалиции с консервативными деятелями — преимущественно республиканцами.

На выборах 1980 года оружейные лоббисты впервые вышли в политическое поле, поддержав на президентских выборах Рональда Рейгана, который сам был членом NRA.

При помощи таких альянсов в сочетании с лоббистской деятельностью NRA удалось заблокировать почти все попытки ограничить возможности американцев купить оружие. В середине 1990-х ассоциация добилась того, что правительственному Центру по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) фактически перекрыли финансирование для изучения проблем, связанных с огнестрелом. Из-за лоббистов NRA Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) так и не смогло обзавестись электронной базой владельцев оружия — вся информация о них по-прежнему хранится на бумаге.