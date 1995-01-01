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Как расследовали убийство Бориса Немцова

27 февраля 2015 года в Москве рядом с Кремлем был убит оппозиционер Борис Немцов. 26 января 2016 года Следственный комитет объявил об окончании расследования.

Фото© РИА "Новости"
1.Кто такой Борис Немцов2.Какие посты он занимал3.Как произошло убийство Немцова4.Как развивалось расследование5.Какие версии были озвучены первыми6.Кого обвиняют
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Кто такой Борис Немцов

Борис Немцов был одним из лидеров российской непарламентской оппозиции, автором докладов о коррупции в высших эшелонах российской власти, активным участником уличных акций оппозиции и депутатом Ярославской областной думы с сентября 2013 года.

С 2012 года Борис Немцов вместе с бывшим председателем правительства Михаилом Касьяновым возглавлял «Республиканскую партию России — Партию народной свободы» (РПР-ПАРНАС).

По сообщениям СМИ, в последнее время Борис Немцов работал над докладом о войне на Украине.

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Какие посты он занимал

Политическая карьера Бориса Немцова началась с должности народного депутата и доверенного лица Бориса Ельцина в Нижегородской области.

В 1991 году Немцова назначили губернатором Нижегородской области. В декабре 1995 года его переизбрали губернатором на выборах. В 1997 году его назначили министром топлива и энергетики. Затем первым вице-премьером и вице-премьером в правительствах Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко. Немцов курировал социальные реформы и реформу ЖКХ, вопросы жилищной и строительной политики, естественные монополии и антимонопольную политику.

После дефолта и отставки правительства Немцов постов в правительстве не занимал. В конце 1999 года вместе с Ириной Хакамадой и Сергеем Кириенко он создал партию «Союз правых сил» (СПС) и был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу. На президентских выборах 2000 года поддержал Владимира Путина. В 2004 году СПС поддержала Оранжевую революцию на Украине. Борис Немцов несколько раз выступал в поддержку Виктора Ющенко, и даже полтора года был его внештатным советником.

В 2009 году Немцов баллотировался на пост мэра Сочи, но проиграл кандидату от «Единой России» Анатолию Пахомову, получив менее 14% голосов.

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Как произошло убийство Немцова
Фоторепортаж
Убит Борис Немцов

Вечером 27 февраля Немцов шел домой с девушкой. По первоначальной версии следствия, на Большом Москворецком мосту к паре подъехал автомобиль, из которого неизвестный расстрелял политика в упор и скрылся. Позже следственный комитет скорректировал версию: в Немцова стрелял человек, который был на мосту, и только потом сел в машину и уехал. Борис Немцов умер на месте, его спутница не пострадала.

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Как развивалось расследование

В ночь убийства полиция объявила план «Перехват», который не дал результатов. Было обнаружено несколько автомобилей, подходивших под описание, но, как оказалось, их владельцы никакого отношения к происшествию не имеют. Была допрошена спутница Бориса Немцова — украинская модель Алена Дурицкая. Свидетелями убийства стали мужчина и две женщины. Следствие личности двух женщин не установило. Попутно выяснилось, что камеры на мосту момент убийства не зафиксировали.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль. За информацию, ценную для следствия, даже было объявлено вознаграждение в 3 млн рублей.

5
Какие версии были озвучены первыми
Фоторепортаж
Траурный марш памяти Бориса Немцова в Москве

Немцов убит в центре города в преддверии оппозиционного марша 1 марта, поэтому первоначально СК рассматривал версии заказного убийства по политическим мотивам для дестабилизации ситуации в стране. Также отрабатывалась исламско-экстремисткая версия — Немцову угрожали из-за его поддержки журналистов редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, расстрелянных в январе экстремистами. Имели место внутриукраинская версия, мотивы личной неприязни и коммерческие интересы.

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Кого обвиняют

7 марта 2015 года СМИ со ссылкой на ФСБ сообщили о задержании первых подозреваемых: Анзора Губашева и Заура Дадаева. На следующий день их и еще троих — Шагида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — арестовал Басманный суд. Еще один подозреваемый — Беслан Шаванов — подорвал себя при задержании в Грозном.

Шаванов и Дадаев, по сообщениям СМИ, около 10 лет служили в батальоне «Север», который еще называют личной гвардией главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, оба имели награды и уволились незадолго до убийства Немцова.

Подозреваемые дали признательные показания (впоследствии они от них отказались, сославшись на пытки и давление). Дадаев, которого следствие считает исполнителем преступления рассказал, что группа была сформирована в январе 2015 года, каждому из ее участников было обещано по 5 миллионов рублей. Организатором был назван некий Русик.

Этим Русиком, по мнению следствия, мог быть заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев. Его вызывали на допрос, объявляли в розыск, а спецслужбы три раза готовили операцию по его задержанию. Тем не менее, уже осенью с него были сняты все подозрения. Русиком, по версии следствия, вероятнее всего был водитель Геремеева — Руслан Мухудинов.

9 ноября следствие предъявило Мухудинову, который находится в розыске, заочное обвинение в организации убийства Немцова. Остальные подозреваемые обвиняются в «совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия».

26 января 2016 года Следственный комитет объявил об окончании расследования.

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