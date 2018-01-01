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Когда и зачем вводят миротворцев

Фото© AFP 2018
1.Кто такие миротворцы2.Кто еще кроме ООН участвует в миротворчестве3.Зачем вводят миротворцев4.Когда они появились5.Насколько успешны миротворческие операции6.Всегда ли миротворцам удается установить мир7.Где использовались миротворцы ООН в последнее время8.Проводила ли Россия миротворческие операции9.Миротворцы на территории Украины
1
Кто такие миротворцы

Строго говоря, миротворцы — это вооруженные силы ООН, так называемые «голубые каски», которые по решению Совета Безопасности ООН используются для предотвращения или урегулирования вооруженного конфликта. Эти силы, согласно Уставу ООН, формируются за счет военных подразделений стран-членов организации.

2
Кто еще кроме ООН участвует в миротворчестве

Миротворческими также называют миссии различных международных организаций — например, НАТО, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), Африканского союза, ЛАГ (Лиги арабских государств) и других. По правилам, они должны действовать по мандату Совбеза ООН.

3
Зачем вводят миротворцев

Миротворцы — это нейтральные по отношению к сторонам конфликта войска, то есть они не воюют на стороне каких-либо государств. Их миссия определяется мандатом. Чаще всего они используются для создания буферной зоны между воюющими сторонами (то есть буквально становятся между ними) — для того, чтобы стороны соблюдали режим прекращения огня и условия перемирия.

4
Когда они появились

Впервые международные силы ООН использовали в 1948 году в Кашмире (провинция Индии, оспариваемая Пакистаном) и в Палестине при разделе английской колонии на территории под арабское и еврейское государства. Эти миссии, состоящие в основном из военных наблюдателей, продолжаются до сих пор.

Первой успешной и оконченной миссией — прекращение огня и разведение конфликтующих сторон — стало урегулирование Суэцкого кризиса в 1956 году (Великобритания, Франция и Израиль против Египта).

5
Насколько успешны миротворческие операции

С конца 80-х ООН провела 57 миротворческих миссий. В основном это были операции при участии региональных организаций. Цели миссий были самыми разнообразными: не только соблюдение мира по итогам войны, но и предотвращение вооруженных столкновений (к примеру, между Пакистаном и Афганистаном), гуманитарная помощь, посредничество при переговорах между сторонами конфликта, обучение полицейских (например, на Гаити).

6
Всегда ли миротворцам удается установить мир

Миротворцы ООН участвовали в Югославских войнах в начале 1990-х. Первая миссия следила за условиями соблюдения мира во время гражданской войны в Хорватии, обеспечивала безопасность аэропорта Сараево после начала конфликта в Боснии. В 1995 году, у ООН было уже три миссии, тем не менее, остановить конфликт не удавалось. Одним из главных провалов миссии считается резня в Сребренице. По официальной версии, в анклав, объявленный ООН «зоной безопасности», ворвались боснийские сербы и убили около 7−8 тысяч безоружных боснийцев.

Миротворцы ООН также обеспечивали безопасность в Косово уже после окончания войны между НАТО и Югославией в 1999 году. Эта миссия, включавшая также помощь в возвращении беженцев и организацию работы местной администрации, продолжается до сих пор.

7
Где использовались миротворцы ООН в последнее время

В 2002 году Совбез ООН единогласно одобрил проведение миссии в Афганистане. В отличие от контингента НАТО, в состав миссии ООН не входили военные — за исключением охраны. Главная ее цель — помощь в организации управления и восстановления экономики, военные советники — для тренировки афганской армии и полиции.

Миротворческие миссии ООН охраняют гражданское население в многочисленных конфликтах на территории африканских государств (как правило, при поддержке Африканского союза).

8
Проводила ли Россия миротворческие операции

В 1992 году российские миротворцы «заморозили» вооруженный конфликт между Молдавией и Молдавской Приднестровской республикой. Мирный договор между сторонами так и не был подписан, переговоры о статусе Приднестровья продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.

Практически одновременно с приднестровской началась миротворческая операция в Южной Осетии. После упразднения осетинской автономии, в Цхинвал вошла грузинская полиция и добровольцы. Осетины оказали сопротивление. Этнический конфликт удалось «заморозить» лишь в 1994 году. В 2008 году после очередного обострения конфликта и вмешательства России, Южная Осетия провозгласила независимость.

Менее успешной была операция в Абхазии, начавшаяся в 1994 году. Как и осетины, абхазцы требовали расширения прав автономии и даже независимости от Грузии. Грузия стремилась сохранить целостность. Формально миротворческая миссия была коллективной — в рамках СНГ. Но фактически, российской. Развести воюющие стороны миротворцам удалось, а вот обеспечить возвращение беженцев на абхазскую территорию нет. В 2008 году Абхазия также провозгласила независимость.

Миротворцы СНГ участвовали также в прекращении гражданской войны в Таджикистане, активная фаза которой пришлась на 1992−1993 годы. Соглашение об установлении мира и согласия в Таджикистане подписали в Москве в 1997 году.

9
Миротворцы на территории Украины

В марте 2015 года Украина обратилась в ООН с просьбой развернуть международную миротворческую миссию в Донбассе, а именно на линии соприкосновения с ополченцами ДНР и ЛНР и российско-украинской границе.

В июне 2015 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий ввод иностранных войск на Украину. Закон введен с целью регулирования миротворческой операции. Закон запрещает допуск на территорию страны подразделений вооруженных сил государств, которые не признали ее независимость и территориальную целостность. Также в закон добавили запрет на участие вооруженных сил государств, «которые развязывают против Украины вооруженную агрессию».

По словам президента Украины Петра Порошенко, участие России в миротворческой миссии, нежелательно.

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