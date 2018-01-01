Когда и зачем вводят миротворцев

Миротворцы ООН участвовали в Югославских войнах в начале 1990-х. Первая миссия следила за условиями соблюдения мира во время гражданской войны в Хорватии, обеспечивала безопасность аэропорта Сараево после начала конфликта в Боснии. В 1995 году, у ООН было уже три миссии, тем не менее, остановить конфликт не удавалось. Одним из главных провалов миссии считается резня в Сребренице. По официальной версии, в анклав, объявленный ООН «зоной безопасности», ворвались боснийские сербы и убили около 7−8 тысяч безоружных боснийцев.