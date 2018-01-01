Когда и зачем вводят миротворцев

В 1992 году российские миротворцы «заморозили» вооруженный конфликт между Молдавией и Молдавской Приднестровской республикой. Мирный договор между сторонами так и не был подписан, переговоры о статусе Приднестровья продолжаются с разной интенсивностью до сих пор.
Практически одновременно с приднестровской началась миротворческая операция в Южной Осетии. После упразднения осетинской автономии, в Цхинвал вошла грузинская полиция и добровольцы. Осетины оказали сопротивление. Этнический конфликт удалось «заморозить» лишь в 1994 году. В 2008 году после очередного обострения конфликта и вмешательства России, Южная Осетия провозгласила независимость.
Менее успешной была операция в Абхазии, начавшаяся в 1994 году. Как и осетины, абхазцы требовали расширения прав автономии и даже независимости от Грузии. Грузия стремилась сохранить целостность. Формально миротворческая миссия была коллективной — в рамках СНГ. Но фактически, российской. Развести воюющие стороны миротворцам удалось, а вот обеспечить возвращение беженцев на абхазскую территорию нет. В 2008 году Абхазия также провозгласила независимость.
Миротворцы СНГ участвовали также в прекращении гражданской войны в Таджикистане, активная фаза которой пришлась на 1992−1993 годы. Соглашение об установлении мира и согласия в Таджикистане подписали в Москве в 1997 году.