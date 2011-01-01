Что нужно знать об «Исламском государстве»

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — от арабского
Группировка была создана остатками террористов
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — от арабского
Группировка была создана остатками террористов
Нынешний лидер группировки —
Число боевиков ИГ точно не известно. Директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер оценил их численность в диапазоне от 20 до 31,5 тысяч человек, лидеры курдов называют число — в 200 тысяч человек.
Зарубежная и российская пресса неоднократно указывала на то, что группировка — первая в истории террористическая
По данным СМИ, основной источник дохода ИГ — грабежи, разбойные нападения, вымогательства, торговля нефтью на черном рынке, получение выкупов за заложников. Также агентство ТАСС сообщило о финансировании группировки частными инвесторами из стран Персидского залива. Член иранского парламента Мохаммад Салех Джокар заявлял о получении ИГ помощи в объеме 4 млрд долларов от Саудовской Аравии.
В начале сентября 2014 года группировка пригрозила России «освобождением» Чечни и Кавказа. В ответ на угрозу глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уничтожить террористов. Кроме того, по мнению Кадырова, нынешний глава группировки
Также в июне 2015 года в Интернете появилось видеообращение, в котором заявлялось, что все подконтрольные «Имарату Кавказ» (Кавказский эмират — исламистская террористическая организация, действующая на Северном Кавказе и ставящая своей целью создание независимого исламского государства) боевики приносят присягу «Исламскому государству».
Самый известный эпизод связан со студенткой философского факультета МГУ им. Ломоносова 19-летней Варварой Карауловой (Александрой Ивановой). Ее задержали 4 июня 2015 года на границе Турции с Сирией, где она, предположительно, собиралась присоединиться к боевикам ИГ. Девушку вернули домой, а в декабре 2016 года осудили на 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ. Также известны случаи с Мариам Исмаиловой (студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержана 17 июня 2015 в Турции) и Фатимой Джамаловой (студентка педиатрического факультета Первого медицинского университета
В СМИ также появлялись сообщения о двух студентках Белгородского государственного университета, пропавших 17 июня 2016 года. Позднее местные правоохранительные органы подтвердили, что одна из них была завербована экстремистами ИГ.
В декабре 2016 за вербовку в ИГ к 4 годам заключения приговорен бывший член неонацистской банды «Невоград» Кирилл Присяжнюк.
ООН обвиняет «Исламское государство» в многочисленных преступлениях против гражданского населения. Жертвами группировки становятся народы (курды, езиды), и религиозные группы: христиане, шииты и другие. Их ИГ истребляет целенаправленно. По состоянию на март 2015, в заключении «Исламского государства» находилось около 3 тысяч езидов, в том числе детей, женщин и стариков. Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International, сотни женщин и девочек, многим из которых 14 и 15 лет и даже моложе (сообщалось о жертвах 11 лет) стали жертвами групповых изнасилований и попали в сексуальное рабство.
ИГ репрессирует не только людей, но и объекты культурного наследия. От рук террористов пострадали уже более 700 исторических объектов.