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Что нужно знать об «Исламском государстве»

Фото© Reuters
1.Что такое ИГ2.Из кого состоит ИГ3.Сколько и как зарабатывает ИГ4.Что связывает ИГ и Россию5.Кто из  россиян был завербован ИГ6.В чем обвиняют ИГ
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Что такое ИГ
Инфографика
«Исламское государство», одна из главных угроз мировой безопасностиТеррористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится расширять свои приобретения.

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — от арабского al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham) — международная исламистская террористическая организация, действующая по большей части на территории Сирии (частично контролируя ее северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию к северу и западу от Багдада). В России организация ИГИЛ признана экстремистской. Ее деятельность запрещена.

Группировка была создана остатками террористов Аль-Каиды после разгрома в Ираке. В 2011 году в начинавшейся в Сирии гражданской войне боевики увидели возможности для захвата оружия, территорий, а главное — нефти, реликвий и заложников, на торговле которыми впоследствии террористы и стали зарабатывать. В 2013 году группировка назвалась «Исламским государством». В феврале 2014 года ИГ откололась от материнской террористической ячейки — Джабхат ан-Нусры (сирийская Аль-Каида) из-за разногласий. Сейчас две группировки конкурируют между собой за влияние.

2
Из кого состоит ИГ

Нынешний лидер группировки — Абу-Бакр аль-Багдади. Ядро организации составляют бывшие сотрудники силовых ведомств Ирака, покинувшие службу после свержения Саддама Хусейна, члены иракской политической партии «Баас», а также выходцы из стран Ближнего Востока, Европы, России и США. По этническому составу это в основном иракцы и сирийцы так как группировка нуждается в лояльности местных суннитов.

Число боевиков ИГ точно не известно. Директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер оценил их численность в диапазоне от 20 до 31,5 тысяч человек, лидеры курдов называют число — в 200 тысяч человек.

3
Сколько и как зарабатывает ИГ

Зарубежная и российская пресса неоднократно указывала на то, что группировка — первая в истории террористическая организация-миллиардер.

По данным СМИ, основной источник дохода ИГ — грабежи, разбойные нападения, вымогательства, торговля нефтью на черном рынке, получение выкупов за заложников. Также агентство ТАСС сообщило о финансировании группировки частными инвесторами из стран Персидского залива. Член иранского парламента Мохаммад Салех Джокар заявлял о получении ИГ помощи в объеме 4 млрд долларов от Саудовской Аравии.

4
Что связывает ИГ и Россию

В начале сентября 2014 года группировка пригрозила России «освобождением» Чечни и Кавказа. В ответ на угрозу глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уничтожить террористов. Кроме того, по мнению Кадырова, нынешний глава группировки аль-Багдади был завербован лично экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом.

Также в июне 2015 года в Интернете появилось видеообращение, в котором заявлялось, что все подконтрольные «Имарату Кавказ» (Кавказский эмират — исламистская террористическая организация, действующая на Северном Кавказе и ставящая своей целью создание независимого исламского государства) боевики приносят присягу «Исламскому государству».

5
Кто из  россиян был завербован ИГ

Самый известный эпизод связан со студенткой философского факультета МГУ им. Ломоносова 19-летней Варварой Карауловой (Александрой Ивановой). Ее задержали 4 июня 2015 года на границе Турции с Сирией, где она, предположительно, собиралась присоединиться к боевикам ИГ. Девушку вернули домой, а в декабре 2016 года осудили на 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ. Также известны случаи с Мариам Исмаиловой (студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержана 17 июня 2015 в Турции) и Фатимой Джамаловой (студентка педиатрического факультета Первого медицинского университета Санкт-Петербурга, улетела из Пулково в Стамбул).

В СМИ также появлялись сообщения о двух студентках Белгородского государственного университета, пропавших 17 июня 2016 года. Позднее местные правоохранительные органы подтвердили, что одна из них была завербована экстремистами ИГ.

В декабре 2016 за вербовку в ИГ к 4 годам заключения приговорен бывший член неонацистской банды «Невоград» Кирилл Присяжнюк.

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В чем обвиняют ИГ
Фоторепортаж
«Исламское государство» захватило древний город ПальмираЭкстремистская группировка «Исламское государство» взяла под контроль почти всю территорию древнего сирийского города Пальмира.

ООН обвиняет «Исламское государство» в многочисленных преступлениях против гражданского населения. Жертвами группировки становятся народы (курды, езиды), и религиозные группы: христиане, шииты и другие. Их ИГ истребляет целенаправленно. По состоянию на март 2015, в заключении «Исламского государства» находилось около 3 тысяч езидов, в том числе детей, женщин и стариков. Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International, сотни женщин и девочек, многим из которых 14 и 15 лет и даже моложе (сообщалось о жертвах 11 лет) стали жертвами групповых изнасилований и попали в сексуальное рабство.

ИГ репрессирует не только людей, но и объекты культурного наследия. От рук террористов пострадали уже более 700 исторических объектов.

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