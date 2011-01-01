Что нужно знать об «Исламском государстве»

Самый известный эпизод связан со студенткой философского факультета МГУ им. Ломоносова 19-летней Варварой Карауловой (Александрой Ивановой). Ее задержали 4 июня 2015 года на границе Турции с Сирией, где она, предположительно, собиралась присоединиться к боевикам ИГ. Девушку вернули домой, а в декабре 2016 года осудили на 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ. Также известны случаи с Мариам Исмаиловой (студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержана 17 июня 2015 в Турции) и Фатимой Джамаловой (студентка педиатрического факультета Первого медицинского университета Санкт-Петербурга, улетела из Пулково в Стамбул).