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Потребитель, знай свои права: как не дать себя в обиду

Источник: ТАСС

Несмотря на то, что в России закон «О защите прав потребителей» действует с 1992 года, по словам правозащитников, россияне редко жалуются на нарушения. Юрист московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Мария Рулькова рассказала, как потребителю действовать в разных ситуациях.

Фото© РИА "Новости"
1.Что делать, если в магазине я случайно повредил товар (например, разбил бутылку)?2.Можно ли требовать скидку за товар с незначительным браком?3.Может ли охранник в магазине досматривать покупателя или заставить его оставить вещи в камере хранения?4.Что делать, если в ресторане мне принесли холодную еду или в блюде обнаружился незаявленный в меню ингредиент, на который у меня аллергия?5.Что делать, если в салоне красоты мне сделали процедуру, а на следующий день лицо покрылось волдырями?6.Универсальный алгоритм действий в спорных ситуациях
1
Что делать, если в магазине я случайно повредил товар (например, разбил бутылку)?

Прежде всего, надо установить, по чьей вине это произошло. Для этого в магазинах есть камеры наблюдения. Кроме того, и магазин, и потребитель могут привлечь свидетелей происшествия.

Если выяснится, что виноваты сотрудники, например пол был скользкий после мытья, бутылки были расставлены неаккуратно и не зафиксированы должным образом, потребитель не обязан оплачивать товар.

Магазины, которые дорожат своей репутацией, в спорных случаях спокойно дают посмотреть камеры и стараются уладить вопрос полюбовно. Иногда, если это единичный прецедент, администрация идет на уступки и не требует денег с покупателя.

Но бывает, что даже в случае явной вины магазина администрация пытается заставить покупателя заплатить за испорченный товар. В таких ситуациях потребителю приходится доказывать свою невиновность. К сожалению, такие дела редко доходят до суда. Обычно люди, чтобы избежать скандала, просто оплачивают требуемую сумму.

2
Можно ли требовать скидку за товар с незначительным браком?

В случае обнаружения брака перед покупкой, по закону потребитель может требовать соразмерного снижения стоимости. Однако магазины чаще предлагают просто заменить товар. Очень немногие торговые точки заранее предупреждают посетителей (например, с помощью объявления) о возможности получить скидку в случае обнаружения дефекта.

3
Может ли охранник в магазине досматривать покупателя или заставить его оставить вещи в камере хранения?

Охранник может проверить сумку покупателя только в случае его согласия. Полномочия досматривать личные вещи есть только у полиции. При этом должны присутствовать двое понятых.

Заставить вас положить вещи в камеру хранения охранник также не может. Тем не менее, если вы приходите в магазин уже с покупками, юрист рекомендует сдавать их в камеру хранения во избежание неприятных инцидентов на выходе.

Даже если вы показали свои покупки при входе охраннику, когда вы соберетесь уходить, у магнитной рамки может оказаться другой человек и вам придется снова объяснять ситуацию
Мария Рулькова
юрист
4
Что делать, если в ресторане мне принесли холодную еду или в блюде обнаружился незаявленный в меню ингредиент, на который у меня аллергия?

По закону, если приобретенные товары или оказанные услуги ненадлежащего качества или не соответствуют заявленным требованиям, потребитель вправе либо отказаться от оплаты, либо попросить соразмерно уменьшить цену, либо заменить покупку. Например, если в меню заявлен борщ, а принесли суп из картофеля, конечно, клиент имеет полное право требовать замены.

Что касается холодного супа или острых блюд, юрист рекомендует заранее обращать внимание на такие вещи и задавать уточняющие вопросы до заказа. Блюдо может подаваться холодным, потому что такова технология приготовления. «Холодный гаспачо вам никто греть не будет», — уточняет Рулькова.

Большую роль, по словам эксперта, в разрешении подобных ситуаций играет человеческий фактор.

«Если клиент заказал острые роллы, но, попробовав, понял, что не может их есть, ресторан может пойти навстречу и поменять блюдо. Но это бывает редко. Чаще официанты отказывают на основании того, что в меню указано, что это острое блюдо», — поясняет она.

Юрист считает, что перед покупкой потребитель должен узнать как можно больше о товаре или услуге, так как это в его интересах.

Если все-таки возникает конфликтная ситуация, в которой клиент однозначно прав, например официант отказывается подогреть борщ, который обязан быть горячим, человек имеет право встать и уйти. «Услуга была предоставлена некачественно, потребитель ей не воспользовался и может отказаться от нее», — уточняет Рулькова.

5
Что делать, если в салоне красоты мне сделали процедуру, а на следующий день лицо покрылось волдырями?

Нужно написать заявление в Роспотребнадзор и обратиться к ответчику, в нашем случае к салону красоты, с досудебной претензией. Если она не будет удовлетворена, суд, в случае положительного решения по вашему делу, обязан взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы, присужденной истцу, за то, что организация не ответила добровольно потребителю, поясняет юрист.

Если был нанесен вред здоровью, даже если он стал заметен не сразу, надо оценить ущерб. Сюда входят затраты на лечение, например мази и лекарства, недополученная прибыль, если вы не могли ходить на работу, и моральная компенсация.

Чтобы доказать вину салона, нужно собрать доказательства.

Если мы получили волдыри или ожоги после услуги, надо понимать, что либо была нарушена процедура, либо использовались некачественные препараты. Нужно узнать, было ли медицинское образование у мастера, проводившего манипуляции, которые может делать только врач. Была ли у салона лицензия на процедуру
Мария Рулькова
юрист

Оказание услуг без соответствующей лицензии грозит салону административным наказанием. Если был причинен вред здоровью клиента, мастер может понести уголовное наказание.

6
Универсальный алгоритм действий в спорных ситуациях

В заключение напомним алгоритм, который можно применять в любой ситуации. Прежде всего — фото- или видеофиксация нарушения. Далее — свидетели. Не забывайте, что суды не приветствуют, если в роли свидетелей выступают близкие люди. Желательно вызвать полицию, чтобы она собрала все показания.

Следующий шаг — досудебная претензия в магазин и производителю товара и заявление в Роспотребнадзор. Если нарушитель — специализированная организация, например медицинская или образовательная, можно написать в надзорный орган или вышестоящую инстанцию. В нашем примере это Росздравнадзор или Департамент образования Москвы.

Если ответа на досудебную жалобу нет или ответ вас не устраивает, следующий шаг — обращение в суд.

Если вы хотите привлечь компанию к административной или уголовной ответственности, необходимо написать заявление в полицию.

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