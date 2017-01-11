Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Украина решила заплатить за дружбу с США
Изобретение россиянина стало очень популярным в США
В поздних родах обвинили семью
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
6Прощальная речь Барака Обамы
10«Мин нет»
4040 самых красивых снимков 2016 года
10:29 (мск)

Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам

Российские операторы мобильной связи «Билайн» и МТС предоставят абонентам микрозаймы. Некоторые абоненты уже получили SMS-сообщения о введении новой услуги, сообщает РБК.

Источник: Reuters

На оплату услуг и не только

«Билайн» заявил, что готов предоставить абонентам займы в размере 3−15 тыс. рублей. Деньги выдаются на срок от 7 до 30 дней под 2% в день. Средства могут отправить на счет мобильного телефона или на банковскую карту. Оператор запустил для своих абонентов SMS-рассылку с информацией об услуге.

Партнер сервиса — ООО «МКК Ваш Успех» (Бренд «Просто Кредит 24»). Цель нововведения — стимуляция потребления услуг оператора.

Ранее абоненты «Билайна» могли активировать «Доверительный платеж». За получение 500 рублей на счет нужно было заплатить 50 рублей.

МТС запустил пилотный проект по микрозаймам в декабре 2016 года. Суммы займов и условия их предоставления оператор не раскрывает, но заявляет, что деньги можно одолжить на оплату услуг связи и других сервисов.

В МТС отмечают:

В более масштабную стадию проект войдет весной этого года, микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС.

Ранее «Ведомости» писали, что микрозаймы МТС будут зачисляться на виртуальную банковскую карту. Ее создание доступно в смартфонах, поддерживающих технологию NFC.

Колоссальные проценты

Центробанк РФ заявил, что среднерыночная стоимость микрозайма объемом до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней — 596,4%. За три квартала 2016 года МФО заключило в России 4,99 млн договоров микрозайма.

Количество активных клиентов «Билайна» сейчас составляет 58,1 млн человек. Генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов отмечает, что удобство оформления мобильных микрозаймов и солидная база потенциальных клиентов позволит операторам конкурировать с микрофинансовыми компаниями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь