Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Российские операторы мобильной связи «Билайн» и МТС предоставят абонентам микрозаймы. Некоторые абоненты уже получили
Российские операторы мобильной связи «Билайн» и МТС предоставят абонентам микрозаймы. Некоторые абоненты уже получили
На оплату услуг и не только
«Билайн» заявил, что готов предоставить абонентам займы в размере 3−15 тыс. рублей. Деньги выдаются на срок от 7 до 30 дней под 2% в день. Средства могут отправить на счет мобильного телефона или на банковскую карту. Оператор запустил для своих абонентов
Партнер сервиса — ООО «МКК Ваш Успех» (Бренд «Просто Кредит 24»). Цель нововведения — стимуляция потребления услуг оператора.
Ранее абоненты «Билайна» могли активировать «Доверительный платеж». За получение 500 рублей на счет нужно было заплатить 50 рублей.
МТС запустил пилотный проект по микрозаймам в декабре 2016 года. Суммы займов и условия их предоставления оператор не раскрывает, но заявляет, что деньги можно одолжить на оплату услуг связи и других сервисов.
В МТС отмечают:
В более масштабную стадию проект войдет весной этого года, микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС.
Ранее «Ведомости» писали, что микрозаймы МТС будут зачисляться на виртуальную банковскую карту. Ее создание доступно в смартфонах, поддерживающих технологию NFC.
Колоссальные проценты
Центробанк РФ заявил, что среднерыночная стоимость микрозайма объемом до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней — 596,4%. За три квартала 2016 года МФО заключило в России 4,99 млн договоров микрозайма.
Количество активных клиентов «Билайна» сейчас составляет 58,1 млн человек. Генеральный директор сервиса