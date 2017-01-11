Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам

На оплату услуг и не только

«Билайн» заявил, что готов предоставить абонентам займы в размере 3−15 тыс. рублей. Деньги выдаются на срок от 7 до 30 дней под 2% в день. Средства могут отправить на счет мобильного телефона или на банковскую карту. Оператор запустил для своих абонентов SMS-рассылку с информацией об услуге.

Партнер сервиса — ООО «МКК Ваш Успех» (Бренд «Просто Кредит 24»). Цель нововведения — стимуляция потребления услуг оператора.

Ранее абоненты «Билайна» могли активировать «Доверительный платеж». За получение 500 рублей на счет нужно было заплатить 50 рублей.

МТС запустил пилотный проект по микрозаймам в декабре 2016 года. Суммы займов и условия их предоставления оператор не раскрывает, но заявляет, что деньги можно одолжить на оплату услуг связи и других сервисов.

В МТС отмечают: