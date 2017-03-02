Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся

Напомним предысторию. С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС. Что это такое, «Авто Mail.Ru» подробно рассказывал минувшим летом: в автомобиль ставится коробочка, которая подаст сигнал SOS, если машина станет участником аварии.

Но перед Новым годом оказалось, что ЭРА-ГЛОНАСС обязательна даже для новых и подержанных иномарок, в частном порядке ввозимых из-за границы! Притом установить «тревожную коробочку» весьма непросто. Да, цена приборчика около 20 тысяч рублей, но установленную «коробочку» нужно непременно сертифицировать — в лаборатории должны подтвердить, что устройство смонтировано и работает по всем правилам.

Чуть позже выяснилось, что единственной аккредитованной лабораторией, способной выполнить данную процедуру, является Центр испытаний «НАМИ» из города Дмитров. За эту услугу намишники просят 800 тысяч рублей, так как «нужно пройти большое количество тестов, в том числе перевернуть автомобиль на стенде».