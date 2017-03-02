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16:56 (мск)

Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся

Судя по опубликованным документам, власти решили ввести упрощенный механизм установки системы ЭРА-ГЛОНАСС (ЭВАК) для подержанных импортных автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Напомним предысторию. С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС. Что это такое, «Авто Mail.Ru» подробно рассказывал минувшим летом: в автомобиль ставится коробочка, которая подаст сигнал SOS, если машина станет участником аварии.

Но перед Новым годом оказалось, что ЭРА-ГЛОНАСС обязательна даже для новых и подержанных иномарок, в частном порядке ввозимых из-за границы! Притом установить «тревожную коробочку» весьма непросто. Да, цена приборчика около 20 тысяч рублей, но установленную «коробочку» нужно непременно сертифицировать — в лаборатории должны подтвердить, что устройство смонтировано и работает по всем правилам.

Чуть позже выяснилось, что единственной аккредитованной лабораторией, способной выполнить данную процедуру, является Центр испытаний «НАМИ» из города Дмитров. За эту услугу намишники просят 800 тысяч рублей, так как «нужно пройти большое количество тестов, в том числе перевернуть автомобиль на стенде».

Таким образом, ввоз машин оказался фактически заблокирован. В Приморском крае, где на стоянках таможни встали 1 500 машин, народ взбунтовался, и… премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «найти выход из ситуации». Сначала на Дальнем Востоке ввели временный мораторий на установку ЭРЫ-ГЛОНАСС, просто выдав ПТС для 1 100 машин, а теперь для всей страны подготовлен упрощенный порядок установки системы.

Так выглядит один из вариантов «тревожной кнопки», которые изготавливает компания Fort Telecom

Самое главное нововведение: частникам разрешат устанавливать не полноценную «систему вызова экстренных оперативных служб», которая срабатывает автоматически при ударе или перевороте, а лишь «устройство вызова» (УВЭОС) — проще говоря, простую «тревожную кнопку», устройство для двусторонней голосовой связи.

Самая дешёвая сертифицированная «кнопка» сейчас стоит 18 тысяч рублей. Их установкой займётся сеть аккредитованных сервисов, которую только предстоит создать национальному оператору системы, АО «Глонасс». На сервисе специально обученные мастера за 4−5 тысяч рублей не только смонтируют УВЭОС, но и активируют систему, внеся данные конкретного автомобиля в базу данных оператора.

Как это будет работать?

Владимир Макаренко, директор российской компании Fort Telecom, которая занимается производством терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, рассказал «Авто Mail.Ru», как упрощенный механизм будет работать на практике. Итак, тем, кто захочет ввезти автомобиль из-за границы, вскоре придётся действовать по следующей схеме:

  • ввезя автомобиль на территорию России, получить Таможенный приходный ордер (ТПО);
  • найти ближайший установочный центр, аккредитованный АО «Глонасс»;
  • установить УВЭОС, после чего забрать от установщиков пакет документов;
  • обратиться на таможню, где выдадут Паспорт транспортного средства (ПТС).

Важное примечание

Пока власти не сделали никаких заявлений по поводу «упрощенной схемы» — всё, что описано выше, это выдержка из пакета документов, опубликованного на сайте оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС. Впрочем, сам факт подготовки этих бумаг означает, что здравый смысл возобладал и жители Таможенного союза, наконец, получат законную возможность ввозить «бэушки» из других стран.

Что касается механизма запуска процедуры, то на сегодня она уже применима для всех ТС, [...] ввозимых на территорию Приморского края — там новый порядок оснащения принят «в ручном режиме». Мы ожидаем, что в ближайшее время этот порядок оснащения может быть применен и в остальных регионах.
Владимир Макаренкодиректор российской компании Fort Telecom

Как сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники, в самое ближайшее время Минпромторг соберёт брифинг, где объявит об официальном решении проблемы «иномарок из-за границы» — между прочим, для этого вначале будет необходимо внести поправки в официальные документы Таможенного союза.

Любопытные факты

Любопытно, как требование оснащать авто устройством ЭРА-ГЛОНАСС коснулось других стран Таможенного союза. В частности, в Казахстане ситуация аналогичная: с 1 января 2017 года система обязательна для всех ввозимых автомобилей, но… не работает, так как необходимая инфраструктура просто не создана. Если верить местным чиновникам, система вызова экстренных служб под названием ЭВАК будет полностью сформирована до конца текущего года.

В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, недоступна ввиду незавершённости создания соответствующей государственной инфраструктуры [...] Продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственности за невозможность использовать систему по назначению.
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В Беларусь при этом новые машины могут ввозиться ввобще без устройств ЭРА-ГЛОНАСС до 31 декабря 2018 года — это касается абсолютно всех легковых автомобилей (и новых, и подержанных). Соответственно, и местные автопроизводители могут не ставить на выпускаемую продукцию терминалы ЭРЫ.

Алексей Кованов

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