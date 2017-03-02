Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Судя по опубликованным документам, власти решили ввести упрощенный механизм установки системы
Судя по опубликованным документам, власти решили ввести упрощенный механизм установки системы
Напомним предысторию. С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством
Но перед Новым годом оказалось, что
Чуть позже выяснилось, что единственной аккредитованной лабораторией, способной выполнить данную процедуру, является Центр испытаний «НАМИ» из города Дмитров. За эту услугу намишники просят 800 тысяч рублей, так как «нужно пройти большое количество тестов, в том числе перевернуть автомобиль на стенде».
Таким образом, ввоз машин оказался фактически заблокирован. В Приморском крае, где на стоянках таможни встали 1 500 машин, народ взбунтовался, и…
Самое главное нововведение: частникам разрешат устанавливать не полноценную «систему вызова экстренных оперативных служб», которая срабатывает автоматически при ударе или перевороте, а лишь «устройство вызова» (УВЭОС) — проще говоря, простую «тревожную кнопку», устройство для двусторонней голосовой связи.
Самая дешёвая сертифицированная «кнопка» сейчас стоит 18 тысяч рублей. Их установкой займётся сеть аккредитованных сервисов, которую только предстоит создать национальному оператору системы, АО «Глонасс». На сервисе специально обученные мастера за 4−5 тысяч рублей не только смонтируют УВЭОС, но и активируют систему, внеся данные конкретного автомобиля в базу данных оператора.
Как это будет работать?
Владимир Макаренко, директор российской компании Fort Telecom, которая занимается производством терминалов
Важное примечание
Пока власти не сделали никаких заявлений по поводу «упрощенной схемы» — всё, что описано выше, это выдержка из пакета документов, опубликованного на сайте оператора системы
Что касается механизма запуска процедуры, то на сегодня она уже применима для всех ТС, [...] ввозимых на территорию Приморского края — там новый порядок оснащения принят «в ручном режиме». Мы ожидаем, что в ближайшее время этот порядок оснащения может быть применен и в остальных регионах.
Как сообщает «Авторевю» со ссылкой на собственные источники, в самое ближайшее время Минпромторг соберёт брифинг, где объявит об официальном решении проблемы «иномарок
Любопытные факты
Любопытно, как требование оснащать авто устройством
В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, недоступна ввиду незавершённости создания соответствующей государственной инфраструктуры [...] Продавец и изготовитель автомобиля не несут ответственности за невозможность использовать систему по назначению.
В Беларусь при этом новые машины могут ввозиться ввобще без устройств
Алексей Кованов