Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Скандал вокруг российской таможни и смартфонов Xiaomi не утихает: уже больше 10 тысяч людей подписали петицию против запрета на ввоз устройств.
Скандал вокруг российской таможни и смартфонов Xiaomi не утихает: уже больше 10 тысяч людей подписали петицию против запрета на ввоз устройств.
Что случилось?
В России участились случаи задержки на таможне почтовых отправлений со смартфонами компании Xiaomi. Люди покупают их в китайских
По примерным оценкам, больше тысячи россиян столкнулись с этой ситуацией.
На чьей стороне закон: что говорят эксперты
Вполне допустимо, что таможню закидают исками, так как не смотря на вполне законные претензии правообладателей брендов, по закону РФ материальный носитель может быть признан контрафактным только судом.
Как пояснил
Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. То есть до вступления в силу решения суда спорные товары верно считать «товарами с признаками контрафактности». Само это понятие является юридическим. Поэтому решать это должен суд.
По российскому законодательству товар может быть признан контрафактным только по решению суда.
Однако, Глава Московского правозащитного центра Михаил Салкин рассказал, что действия самого дистрибьютора и компании вполне Xiaomi законны:
Таможня имеет на это право — это регулируется различными законами, а также соглашениями. По российскому законодательству, таможня может потребовать от вас документ, который разрешает вам использовать торговый или товарный знак на территории России.
Юрист Алексей Егоров тоже назвал эти действия законными:
Ситуация, действительно, достаточно громкая. Однако с точки зрения закона дистрибьютер, увы, прав. Именно он является правообладателем марки в России. Это подкреплено и решением ФТС. Теперь при получении смартфона таможня обязана послать запрос дистрибьютеру, а тот, конечно, ответит, что это контрафакт. Поэтому
Позиция Xiaomi и Aliexpress
Компания Xiaomi в курсе сложившейся ситуации и совместно с нашим партнером RDC Group мы работаем над разрешением проблемы. Наши фанаты всегда были главным приоритетом компании.
Нужно отметить, что представители Aliexpress отказались от официальных комментариев.
Грядет ли война с «серяком»?
Итак, смартфоны Xiaomi задерживают на таможне — это досадно, но возникает другой вопрос: не станет ли это тенденцией? Другие компании, например Meizu или Apple, могут так же предъявить права на владения бренда и объявить контрафактными все устройства, заказанные из других стран. Тогда нас ждет масштабная война между официальными дистрибьюторами и продавцами «серых» устройств.
Действия таможни создали прецедент для других компаний. Уже появляются сообщения, что подобным образом «завернули» устройства от Sony, Blackberry, Chuwi и некоторых других компаний.
Как нам рассказал Юрий Салкин, такой исход вполне возможен. Таможенные службы получили новое оборудование, которое позволяет изучать посылки без вскрытия. Поэтому есть вероятность, что
Пока все случаи происходили в екатеринбургской и оренбургской таможнях, что странно.