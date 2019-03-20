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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии построили деревянный небоскреб

Это самое высокое деревянное здание в мире.

18-этажный норвежский небоскреб под названием башня «Мьёс» объявлен самым высоким деревянным зданием в мире.

Такое заявление сделал Совет по высотным зданиям и среде обитания (CTBUH).

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Высота деревянного небоскреба ­— 85,4 м, а жилая площадь — 11 300 квадратных метров. По сравнению с обычными небоскребами это немного, но учитывая, что Mjøstårnet сооружен из дерева, это огромное достижение, комментируют в CTBUH.

Увидеть чудо архитектуры можно в городке Брумунддал на берегу озера Мьёс в 100 км к северу от Осло. Это местный центр лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Все конструкции здания, в том числе лестницы, шахты лифтов и межэтажные перекрытия, состоят из клееного бруса. В башне расположатся частные апартаменты, крытый бассейн, отель, офисы и ресторан.

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До появления норвежского небоскреба самым высоким деревянным зданием считался Treet в Бергене. Его высота — почти 53 метра.

Ранее японская компания Sumitomo Forestry заявила, что к 2041 году построит 70-этажный деревянный небоскреб, правда, со стальным каркасом.

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Анна Лысенко

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