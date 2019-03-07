Как выглядит самая необычная и большая постройка из дерева в мире (фото)

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13:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

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Футуристично и экологично.

В жарком испанском городе Севилья на площади Энкарнасьон есть удивительная конструкция под названием Метрополь Парасоль или, как ее еще называют, «Севильские грибы».

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Еще в 1990-х годах при сносе старого рынка и создании на его месте подземной парковки строители обнаружили остатки римских построек. Работы немедленно прекратили, и администрация Севильи объявила конкурс на создание нового проекта с учетом сохранения римских руин.

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В результате победила футуристическая идея немецкого архитектора Йоргена Майер-Херманна, за которую позже он получил престижную европейскую архитектурную премию.

Метрополь Парасоль, выполненный в форме гигантских зонтов или грибов, открылся в 2011 году.

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Комплекс представляет собой несколько конструкций, опирающихся на огромные колонны. Все они соединены между собой и имеют четыре уровня. Высота Метрополя составляет 26 метров, длина — 150 метров и ширина — 70 метров.

Но самое интересное, что Парасоль — деревянный, и сейчас он является крупнейшей деревянной конструкцией в мире. Для его постройки было использовано дерево финской березы.

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Сейчас Метрополь Парасоль — это одна из главных достопримечательностей Севильи. В самом нижнем подземном ярусе под названием Antiquarium работает музей — там можно осмотреть римские и мавританские руины, найденные при сносе старого рынка. На уровне 0 (это уровень улицы) работает севильский Центральный рынок. На крыше первого уровня сделана открытая площадка для мероприятий, а уровни 2 и 3 — это смотровые площадки, откуда открывается восхитительный вид на город.

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