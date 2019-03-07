Как выглядит самая необычная и большая постройка из дерева в мире (фото)
Футуристично и экологично.
Футуристично и экологично.
В жарком испанском городе Севилья на площади Энкарнасьон есть удивительная конструкция под названием Метрополь Парасоль или, как ее еще называют, «Севильские грибы».
Еще в 1990-х годах при сносе старого рынка и создании на его месте подземной парковки строители обнаружили остатки римских построек. Работы немедленно прекратили, и администрация Севильи объявила конкурс на создание нового проекта с учетом сохранения римских руин.
В результате победила футуристическая идея немецкого архитектора Йоргена
Метрополь Парасоль, выполненный в форме гигантских зонтов или грибов, открылся в 2011 году.
Комплекс представляет собой несколько конструкций, опирающихся на огромные колонны. Все они соединены между собой и имеют четыре уровня. Высота Метрополя составляет 26 метров, длина — 150 метров и ширина — 70 метров.
Но самое интересное, что Парасоль — деревянный, и сейчас он является крупнейшей деревянной конструкцией в мире. Для его постройки было использовано дерево финской березы.
Сейчас Метрополь Парасоль — это одна из главных достопримечательностей Севильи. В самом нижнем подземном ярусе под названием Antiquarium работает музей — там можно осмотреть римские и мавританские руины, найденные при сносе старого рынка. На уровне 0 (это уровень улицы) работает севильский Центральный рынок. На крыше первого уровня сделана открытая площадка для мероприятий, а уровни 2 и 3 — это смотровые площадки, откуда открывается восхитительный вид на город.