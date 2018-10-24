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12:52 (мск), источник: Mail Новости

Итальянский архитектор создал храм из живых деревьев (фото)

Удивительное строение олицетворяет гармонию между человеком и природой.

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В итальянской коммуне Ольтре-иль-Колле в провинции Бергамо, прямо у подножия горы Арера находится удивительный архитектурный проект под названием «Живой собор» (Cattedrale Vegetale). Это храм из живых деревьев, выращенных таким образом, чтобы с их помощью сформировать стены и крышу здания.

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Площадь необычного творения составляет 650 квадратных метров. Храм с пятью проходами изготовлен из бревен, веток и лозы. Каркас формируется 42 деревянными колоннами, сделанными из переплетения 600 веток каштана и 1800 еловых стволов, изогнутых на вершине для образования арки. Для скрепления конструкции была использована ореховая лоза, которой понадобилось почти шесть километров. Внутри каждой опоры высажены молодые буковые деревья, которые со временем вырастут, разрушат каркас и образуют законченный храм со сводами и колоннами.

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Автором этого проекта стал известный итальянский архитектор Джулиано Маури, который, к сожалению, так его и не закончил, скончавшись в 2009 году. Но вместо него дело продолжил его сын Роберто, и торжественное открытие удивительного строения состоялось в конце 2010 года. Сейчас туристы со всего мира съезжаются сюда, чтобы вживую посмотреть на удивительный природный храм, но для того, чтобы воплотить конечную задумку архитектора в жизнь, понадобится еще несколько десятков лет.

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