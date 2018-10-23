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15:19 (мск), источник: Mail Новости

Скульптор создает реалистичные коралловые рифы на стенах

Ее произведения имеют не только эстетическую, но и научную функцию.

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Кортни Мэттисон из Лос-Анджелеса прославилась своими удивительными реалистичными скульптурами, изображающими коралловые рифы и мелких морских обитателей. Гигантские фигуры, состоящие из тысячи отдельных элементов, она собирает в единую композицию и закрепляет на стенах.

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Цветные подводные пейзажи уже красуются в нескольких галереях, научных центрах и даже в посольствах по всему миру.

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Однако у скульптур, которые выглядят в точности как оригинальные растения и животные, есть и своя миссия. Их реальный вид Кортни изображает в цвете по центру композиции, но ближе к краям кораллы теряют свои формы и становятся белыми — так девушка показывает, что из-за экологии и человеческих действий кораллы постепенно погибают.

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