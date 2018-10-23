Скульптор создает реалистичные коралловые рифы на стенах
Ее произведения имеют не только эстетическую, но и научную функцию.
Ее произведения имеют не только эстетическую, но и научную функцию.
Кортни Мэттисон из
Цветные подводные пейзажи уже красуются в нескольких галереях, научных центрах и даже в посольствах по всему миру.
Однако у скульптур, которые выглядят в точности как оригинальные растения и животные, есть и своя миссия. Их реальный вид Кортни изображает в цвете по центру композиции, но ближе к краям кораллы теряют свои формы и становятся белыми — так девушка показывает, что
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