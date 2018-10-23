Скульптор создает реалистичные коралловые рифы на стенах

Кортни Мэттисон из Лос-Анджелеса прославилась своими удивительными реалистичными скульптурами, изображающими коралловые рифы и мелких морских обитателей. Гигантские фигуры, состоящие из тысячи отдельных элементов, она собирает в единую композицию и закрепляет на стенах.

Цветные подводные пейзажи уже красуются в нескольких галереях, научных центрах и даже в посольствах по всему миру.