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06:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художники превратили металлолом в персонажей фильмов (фото)

И эти скульптуры даже немного пугают.

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Группа художников Kreatworks из Таиланда создают удивительные металлические скульптуры по мотивам популярных научно-фантастических фильмов.

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Материал для творчества они выбрали необычный — металлолом. Бесполезные части автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также другие переработанные и никому не нужные металлические детали они собирают в скульптуры.

Они создают как небольшие сувениры, так и гигантские фигуры. Чаще всего из металла получаются персонажи известных фильмов: роботы, терминаторы и пришельцы. Хотя и про Железный трон из «Игры престолов» ребята тоже не забыли.

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По словам художников, в среднем, на одну большую скульптуру у них уходит от 45 до 60 дней.

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