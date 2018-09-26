Художники превратили металлолом в персонажей фильмов (фото)
И эти скульптуры даже немного пугают.
И эти скульптуры даже немного пугают.
Группа художников Kreatworks из Таиланда создают удивительные металлические скульптуры по мотивам популярных
Материал для творчества они выбрали необычный — металлолом. Бесполезные части автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также другие переработанные и никому не нужные металлические детали они собирают в скульптуры.
Они создают как небольшие сувениры, так и гигантские фигуры. Чаще всего из металла получаются персонажи известных фильмов: роботы, терминаторы и пришельцы. Хотя и про Железный трон из «Игры престолов» ребята тоже не забыли.
По словам художников, в среднем, на одну большую скульптуру у них уходит от 45 до 60 дней.
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