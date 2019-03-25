Итоги презентации Apple: компания начала снимать сериалы и представила кучу сервисов

Apple TV+
Главный анонс презентации — сериалы и фильмы от Apple. Компания впервые решила не только продавать чужой контент, но и заняться этим самой. Чтобы показать свои намерения стать важным игроком на этом рынке, Apple пригласила на презентацию Стивена Спилберга и многих известных актеров, вроде Дженнифер Эннистон и Джейсона Момоа.
Актеры, режиссеры и сценаристы рассказали на сцене о своих проектах, которые они готовят вместе с Apple. Сериалы, фильмы и шоу в Apple TV+ будут распространяться по платной подписке, но цену компания пока не объявила.
Запуск запланирован на осень в 100 странах мира. Среди них, скорее всего, будет и Россия, но Apple пока это не подтвердила. Цену подписки тоже не объявили.
Компания решила не ограничиваться собственными сериалами и фильмами, поэтому в стриминговом сервисе можно будет подписаться на другие источники — HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin.
В будущем обещают добавить еще больше каналов. На самом деле это больше интересно для США, потому что в России сервисы из Apple TV channels не работают.
Приложение Apple TV с подписками на сериалы появится для iPhone и iPad в мае и осенью для Mac.
Сериалов и фильмов оказалось мало, поэтому компания анонсировала подписку на игры. Apple называет это первым подобным сервисом, потому что за ежемесячную оплату пользователь получает доступ к библиотеке игр для iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple TV.
домой и продолжить на телевизоре. Но при этом все игры можно будет запускать без интернета, и в них не будет рекламы. Компания обещает на старте больше ста новых и эксклюзивных игр.
Во время загрузки произошла ошибка.
Сервис Apple Arcade запустят этой осенью. Он будет работать в 150 странах, Россия тоже должна быть среди них. Стоимость подписки пока не объявили.
Для своего новостного приложения Apple добавила платную подписку на журналы и другие онлайн-издания. Среди партнеров есть The Wall Street Journal, Los Angeles Times и многие крупные игроки. Издания будут специально адаптировать контент под приложение Apple, чтобы все материалы одинаково удобно читались и хорошо выглядели на смартфоне, планшете и компьютере.
Подписка на News+ будет стоить $9,99 — столько же стоит подписка на музыку от Apple. Но сервис вряд ли запустят у нас, поэтому этот анонс тоже проходит мимо.
Самый необычный анонс для компании — собственная банковская карта. Прямо из айфона можно будет заказать виртуальную банковскую карту в приложении Apple Pay. Она будет полностью бесплатной, а за покупки через бесконтактную оплату обещают кэшбек в 2% и 3% за покупки в магазинах Apple.
В качестве бонуса представили физическую банковскую карту из металла. На ней нет привычного номера карты, CVV-кода и другой информации. Все это появится летом, но только в США.