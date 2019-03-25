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22:49 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Итоги презентации Apple: компания начала снимать сериалы и представила кучу сервисов

Apple 25 марта провела большую презентацию, на которой не было ни одного устройства, а только сервисы. Компания представила стриминговый сервис для сериалов, игр и новостей, а также сама начала снимать контент.

Источник: AP 2019

Apple TV+
Главный анонс презентации — сериалы и фильмы от Apple. Компания впервые решила не только продавать чужой контент, но и заняться этим самой. Чтобы показать свои намерения стать важным игроком на этом рынке, Apple пригласила на презентацию Стивена Спилберга и многих известных актеров, вроде Дженнифер Эннистон и Джейсона Момоа.

Актеры, режиссеры и сценаристы рассказали на сцене о своих проектах, которые они готовят вместе с Apple. Сериалы, фильмы и шоу в Apple TV+ будут распространяться по платной подписке, но цену компания пока не объявила.

Запуск запланирован на осень в 100 странах мира. Среди них, скорее всего, будет и Россия, но Apple пока это не подтвердила. Цену подписки тоже не объявили.

Apple TV channels

Компания решила не ограничиваться собственными сериалами и фильмами, поэтому в стриминговом сервисе можно будет подписаться на другие источники — HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin.

В будущем обещают добавить еще больше каналов. На самом деле это больше интересно для США, потому что в России сервисы из Apple TV channels не работают.

Приложение Apple TV с подписками на сериалы появится для iPhone и iPad в мае и осенью для Mac.

Apple Arcade

Сериалов и фильмов оказалось мало, поэтому компания анонсировала подписку на игры. Apple называет это первым подобным сервисом, потому что за ежемесячную оплату пользователь получает доступ к библиотеке игр для iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple TV.
домой и продолжить на телевизоре. Но при этом все игры можно будет запускать без интернета, и в них не будет рекламы. Компания обещает на старте больше ста новых и эксклюзивных игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сервис Apple Arcade запустят этой осенью. Он будет работать в 150 странах, Россия тоже должна быть среди них. Стоимость подписки пока не объявили.

Apple News+

Для своего новостного приложения Apple добавила платную подписку на журналы и другие онлайн-издания. Среди партнеров есть The Wall Street Journal, Los Angeles Times и многие крупные игроки. Издания будут специально адаптировать контент под приложение Apple, чтобы все материалы одинаково удобно читались и хорошо выглядели на смартфоне, планшете и компьютере.
Подписка на News+ будет стоить $9,99 — столько же стоит подписка на музыку от Apple. Но сервис вряд ли запустят у нас, поэтому этот анонс тоже проходит мимо.

Apple Card

Самый необычный анонс для компании — собственная банковская карта. Прямо из айфона можно будет заказать виртуальную банковскую карту в приложении Apple Pay. Она будет полностью бесплатной, а за покупки через бесконтактную оплату обещают кэшбек в 2% и 3% за покупки в магазинах Apple.

В качестве бонуса представили физическую банковскую карту из металла. На ней нет привычного номера карты, CVV-кода и другой информации. Все это появится летом, но только в США.

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