Что-то пошло не так: Apple оставила российских разработчиков без зарплат
В интернете начинается буря: российские разработчики жалуются, что Apple не платит им по
В интернете начинается буря: российские разработчики жалуются, что Apple не платит им по
Обычно Apple выплачивает разработчикам деньги за внутренние покупки в приложениях. Авторы российских сервисов ждали свои выплаты 7 марта, но денег так и не получили. На это они жалуются в соцсетях и на форуме разработчиков Apple.
Части из них Apple заплатила в апреле, но далеко не всем. Без зарплат точно осталось более 20 человек по всей России. «Но потенциально речь может идти о сотнях людей», — говорят в ассоциации пользователей.
Корпорация игнорирует вопросы разработчиков о деньгах. Последний ответ им приходил в марте: «Оставайтесь на связи, как только мы выясним проблему, мы с вами свяжемся». Об этом рассказал Сергей Пахандрин, разработчик сервиса «ВКармане».
Николай Аксенов, автор нескольких приложений, ждет выплаты с января. «Задержка критична: нужно платить зарплату другим людям, есть расходы на рекламу», — рассказал он
Задержка критична: нужно платить зарплату другим людям.
Аксенов считает, что все дело может быть в ошибке в iTunes Connect при добавлении банковских реквизитов. Это сервис для разработчиков, в котором можно управлять приложениями.
Другой разработчик на условиях анонимности сообщил, что уже сталкивался с такой проблемой три года назад. «Тогда наш банк попал под санкции. Решить получилось, только написав напрямую руководству американского офиса Apple. Кажется, сейчас в
В ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Apple дают срок до 7 мая. Если до этого деньги не выплатят, организация предложит пострадавшим подать в суд на ООО «Эппл рус», чтобы взыскать сумму с процентами.
Некоторые авторы приложений не
В Apple на момент публикации на запрос
Анна Вовнякова