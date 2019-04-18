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15:46 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Что-то пошло не так: Apple оставила российских разработчиков без зарплат

В интернете начинается буря: российские разработчики жалуются, что Apple не платит им по два-три месяца. Суммарно американская компания задолжала россиянам около 20 млн рублей, считают в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Источник: AP 2019

Обычно Apple выплачивает разработчикам деньги за внутренние покупки в приложениях. Авторы российских сервисов ждали свои выплаты 7 марта, но денег так и не получили. На это они жалуются в соцсетях и на форуме разработчиков Apple.

Части из них Apple заплатила в апреле, но далеко не всем. Без зарплат точно осталось более 20 человек по всей России. «Но потенциально речь может идти о сотнях людей», — говорят в ассоциации пользователей.

Корпорация игнорирует вопросы разработчиков о деньгах. Последний ответ им приходил в марте: «Оставайтесь на связи, как только мы выясним проблему, мы с вами свяжемся». Об этом рассказал Сергей Пахандрин, разработчик сервиса «ВКармане».

Что думают об этом всем разработчики

Николай Аксенов, автор нескольких приложений, ждет выплаты с января. «Задержка критична: нужно платить зарплату другим людям, есть расходы на рекламу», — рассказал он Hi-Tech Mail.ru.

Задержка критична: нужно платить зарплату другим людям.

Аксенов считает, что все дело может быть в ошибке в iTunes Connect при добавлении банковских реквизитов. Это сервис для разработчиков, в котором можно управлять приложениями.

Другой разработчик на условиях анонимности сообщил, что уже сталкивался с такой проблемой три года назад. «Тогда наш банк попал под санкции. Решить получилось, только написав напрямую руководству американского офиса Apple. Кажется, сейчас в чем-то другом дело, но в чем — непонятно».

Что дальше

В ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Apple дают срок до 7 мая. Если до этого деньги не выплатят, организация предложит пострадавшим подать в суд на ООО «Эппл рус», чтобы взыскать сумму с процентами.

Некоторые авторы приложений не очень-то хотят судиться с компанией и верят в лучший исход событий. «Мне кажется, Apple исправит ситуацию и деньги будут выплачены», — убежден Николай Аксенов.

В Apple на момент публикации на запрос Hi-Tech Mail.ru не ответили.

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Анна Вовнякова

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