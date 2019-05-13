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22:31 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Биткоин взлетел до отметки в $8000. Что происходит?

Стоимость самой популярной криптовалюты достигла максимума за 2019 год и приближается к рубежу в $8000. Но никто не понимает, почему биткоин растет.

ЦБ: $ 65.4703   +0.24 € 73.5231   +0.43 ММВБ: $ 65.4250   +0.30 € 73.4700   +0.33
Источник: AFP 2019

Рынок криптовалют был на пике в конце 2017 года, когда биткоин перевалил отметку цены в 20 тысяч долларов. После этого началось резкое падение стоимости и стагнация — весь 2019 год курс не поднимался выше $4200.

В мае начался бурный рост биткоина, сейчас он максимально приблизился к планке в $8000 или полмиллиона рублей за одну «монетку».
Источник: hi-tech.mail.ru

Рост биткоина сказался положительно на всем рынке — другие криптовалюты тоже показывают рост от 5% до 12%.

Источник: hi-tech.mail.ru

Почему растет биткоин?

В прошлом на курс биткоина активно влияла новостная повестка — угроза запрета в какой-нибудь стране или, наоборот, легализация криптовалют могла спровоцировать резкое падение или рост цены. Последний год криптовалюты и биткоин пропали из массового информационного поля, поэтому валюты стали более устойчивыми и сложнее выделить ключевые факторы роста.

Лондонский брокер Дэвид Томас из компании Globalblock рассказал изданию Reuters, что интерес к биткоину начал расти после преодоления планки в $6000.

Инвесторы обратили внимание на криптовалюту и начали закупаться, провоцируя колебания курса.
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Samsung готовит фирменную криптовалюту Samsung Coin

Глава компании «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев связывает рост биткоина и криптовалютного рынка с напряжением отношений между США и Китаем. Дональд Трамп ввел пошлину на китайские товары, а правительство Китая готовит ответные санкции. Об этом Лосев рассказал изданию Forbes.

Закупаться биткоином или не стоит?

Рынок криптовалют остается таким же непредсказуемым. Аналитики компании Delphi Digital предупреждают, что бурный рост биткоина перейдет в небольшие скачки курса — без резких взлетов, как в 2017 году. Поэтому с инвестициями в биткоин лучше быть осторожным.

Также эксперты Delphi Digital обратили внимание, что самый популярный биткоин перестал быть самой эффективной криптовалютой. Например, есть Bihance Coin, который с начала 2019 года вырос на 218%, или Litecoin с ростом в 153%. А биткоин за этот же период вырос только на 100%, а основной рост пришелся на последний месяц.

К тому же в Китае обсуждают запрет майнинга криптовалют — это может спровоцировать коллапс, потому что на Китай приходится 80% всех майнинг-ферм.

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