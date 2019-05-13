22:31 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Биткоин взлетел до отметки в $8000. Что происходит?
Стоимость самой популярной криптовалюты достигла максимума за 2019 год и приближается к рубежу в $8000. Но никто не понимает, почему биткоин растет.
Рынок криптовалют был на пике в конце 2017 года, когда биткоин перевалил отметку цены в 20 тысяч долларов. После этого началось резкое падение стоимости и стагнация — весь 2019 год курс не поднимался выше $4200.
Рост биткоина сказался положительно на всем рынке — другие криптовалюты тоже показывают рост от 5% до 12%.
В прошлом на курс биткоина активно влияла новостная повестка — угроза запрета в
Лондонский брокер Дэвид Томас из компании Globalblock рассказал изданию Reuters, что интерес к биткоину начал расти после преодоления планки в $6000.
Глава компании «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев связывает рост биткоина и криптовалютного рынка с напряжением отношений между США и Китаем. Дональд Трамп ввел пошлину на китайские товары, а правительство Китая готовит ответные санкции. Об этом Лосев рассказал изданию Forbes.
Рынок криптовалют остается таким же непредсказуемым. Аналитики компании Delphi Digital предупреждают, что бурный рост биткоина перейдет в небольшие скачки курса — без резких взлетов, как в 2017 году. Поэтому с инвестициями в биткоин лучше быть осторожным.
Также эксперты Delphi Digital обратили внимание, что самый популярный биткоин перестал быть самой эффективной криптовалютой. Например, есть Bihance Coin, который с начала 2019 года вырос на 218%, или Litecoin с ростом в 153%. А биткоин за этот же период вырос только на 100%, а основной рост пришелся на последний месяц.
К тому же в Китае обсуждают запрет майнинга криптовалют — это может спровоцировать коллапс, потому что на Китай приходится 80% всех
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