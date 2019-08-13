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16:12 (мск), источник: Авто Mail.ru

В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей

Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока.

Источник: Reuters

Стоимость проекта составит минимум 100 миллиардов рублей, что равняется примерно половине стоимости Крымского моста. Об этом пишет газета «Ведомости». Дорога будет построена по концессии (за счет средств инвесторов и государства). Разработкой проекта занялись государственный инвестиционный банк ВЭБ. РФ и компания «Автодор». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко собирался в 2020 году объявить конкурс на проектирование первой части будущего кольца.

Новая трасса нужна для спасения города от транспортного коллапса. Платная дорога станет частью международных маршрутов, упростит перевозки грузов из порта, разгрузит наиболее напряженные городские районы.

Магистраль должна закольцевать движение вокруг центра города.

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Проект предусматривает строительство двух новых мостов на остров Русский через остров Елены. Протяженность четырехполосной дороги составит 27,4 километра, пропускная способность — 70−85 тысяч автомобилей в сутки, разрешенная скорость — до 80 километров в час.

Проект может стать одной из самых дорогих дорожных строек за последние годы.

Предварительно его стоимость оценивают в 100 миллиардов рублей, однако этих средств может не хватить, так как проект предполагает множество мостов и эстакад.

Для сравнения: Крымский мост обошелся в 228 миллиардов рублей, а скандальная Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) вокруг Москвы, которую «Автодор» строит с 2001 года, уже стоит дороже 330 миллиардов. Регулярный срыв сроков строительства ЦКАД стал причиной для проверок работы «Автодора» со стороны Счетной палаты. Аудитор пришел к выводу, что компания неэффективно распоряжалась выделенными средствами.

Построить кольцевую дорогу вокруг Владивостока хотело и прежнее руководство региона, но властям не хватало федерального софинансирования.

Надежда на него появилась в апреле 2019 года, когда во время визита во Владивосток идею нового моста на остров Русский одобрил президент Владимир Путин. К саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Владивосток-2012 уже были построены мост на остров Русский, мост через бухту Золотой Рог и частично построена объездная дорога.

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