11:25 (мск)
Как производители могут помочь в борьбе с мусором в России
Почему система расширенной ответственности производителей успешно работает в Европе, а в нашей стране пока не дает результатов.
Расширенная ответственность производителей (РОП) — это концепция, по которой производитель и импортер товара обязаны отвечать за утилизацию образовавшихся от него отходов. Ее суть в том, что компании должны либо перерабатывать отходы сами, либо платить государству сбор, финансируя экологические системы страны.
Впервые идея компенсации экологического ущерба производителями появилась в Швеции в 1990 году. За 30 лет этот механизм прижился в большинстве развитых стран — сейчас в мире насчитывается около 400 вариантов исполнения РОП.
Одна из стран с наиболее развитой системой расширенной ответственности производителей — Германия. В ней действует Дуальная система сбора и утилизации отходов, по которой за переработку использованных пластиковых, бумажных и стеклянных упаковок отвечают сами производители, а за утилизацию неперерабатываемого мусора и биоотходов — муниципалитеты. Население платит только за утилизацию второго вида отходов, а переработка первого вида финансируется за счет экосборов с производителей. При этом размер сборов зависит от количества упаковочных материалов — чем их меньше, тем меньше платеж.
С введением Дуальной системы в Германии выросло количество предприятий, перерабатывающих мусор, и увеличился процент вторичного использования сырья — например, сейчас треть пластика в стране производят из уже переработанного ранее.
В России система расширенной ответственности производителей была введена в 2015 году после вступления в силу поправок в закон «Об отходах производства и потребления».
На данный момент в нашей стране существует три основных варианта исполнения программы РОП:
● самостоятельная утилизация отходов;
● заключение договора с подрядчиком, который займется утилизацией;
● уплата экологического сбора государству.
По данным Росприроднадзора за 2018 год, отчеты по РОП предоставили лишь 15 тысяч компаний, хотя всего в стране числится около четырех миллионов юридических лиц. Но даже предоставленные отчеты не всегда гарантировали утилизацию: некоторые производители покупали фейковые акты о проведенных работах.
Еще одна причина несостоятельности российской системы РОП — наличие нормативов, по которым производитель обязан утилизировать только определенный процент своего продукта. На 2019 год самый высокий норматив установлен для бумаги и картона — 35%, а самый низкий, 5% — для одежды, изделий из резины и пластмассы, проводов и многих других категорий товаров.
В странах Европы, где успешно применяется РОП, нормативов нет — производители должны оплачивать 100-процентную утилизацию товаров. Именно это позволяет увеличивать долю перерабатываемого мусора — уже к 2030 году Евросоюз должен прийти к переработке 90% отходов. Кроме того, в большинстве стран, как и в Германии, за сбором и утилизацией мусора следит одна организация — это облегчает процесс как для предпринимателей, так и для государства.
Новая концепция РОП сейчас обсуждается в рамках нацпроекта «Экология», запущенного в России в 2019 году.
В первую очередь Минприроды планирует организовать единый фонд, который будет следить за процессом утилизации отходов. Деньги в него будут поступать за счет сборов с производителей и импортеров продукции. Кроме того, ведомство предлагает повысить норматив утилизации отходов до 100%. По мнению специалистов, без этого план на 2024 год по переработке в России 60% отходов и утилизации 36% выполнить невозможно.
При этом предлагается стимулировать предпринимателей делать свое производство более экологичным — например, если для создания упаковки используется 20% вторичных ресурсов, то экосбор снизится на 20%, а если 100% — экосбор будет равен 0.
Одно из главных опасений по поводу новой концепции РОП — рост цен
По словам
Также, по словам замгендиректора «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина, при правильной работе РОП люди станут меньше платить за утилизацию отходов, ведь за нее будут полностью отвечать производители.
Сейчас обновленная концепция расширенной ответственности производителей находится на рассмотрении. Если проект утвердят, то система может заработать уже в 2020 году.