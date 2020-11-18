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11:42 (мск)

Международный фестиваль рекламы Red Apple 2020 запустил первый этап голосования

Прием заявок на участие в конкурсе закрыт, жюри приступило к просмотру работ.

Red Apple 2020 на финишной прямой: совсем скоро станут известны имена лучших из лучших. Первый этап онлайн-голосования продлится до 25 ноября. По итогам будут сформированы лонг-лист, куда войдут претенденты на 1, 2, 3 места, и шорт-лист. Второй этап, на котором определятся победители юбилейного фестиваля, пройдет с 30 по 4 декабря. Победители Red Apple 2020 будут объявлены 10 декабря.

Новость
Как пройдет Международный фестиваль рекламы Red Apple в этом году

Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный фестиваль рекламы в России. Традиционно проект собирает ведущих креативных специалистов крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга крупнейших компаний — рекламодателей. В этом году мероприятие включает в себя только конкурсную программу. Red Apple этого года состоится в 30-й раз.

Традиционно структура фестиваля включает в себя три блока с отдельными составами жюри: Creative, Media, Marketing. Среди членов жюри ведущие эксперты мира маркетинга и рекламы.

В этом году у членов креативного блока жюри более 400 Каннских Львов. Такое число наград стало рекордным за всю историю фестиваля.

А для специальной номинации Red Apple 2020 Best in Instagram, которая включена в программу уже 3 года, был сформирован отдельный блок жюри. Определять победителей в рамках данной категории предстоит членам жюри, официально представляющим Facebook и Instagram.

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