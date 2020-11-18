11:42 (мск)
Международный фестиваль рекламы Red Apple 2020 запустил первый этап голосования
Прием заявок на участие в конкурсе закрыт, жюри приступило к просмотру работ.
Red Apple 2020 на финишной прямой: совсем скоро станут известны имена лучших из лучших. Первый этап
Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный фестиваль рекламы в России. Традиционно проект собирает ведущих креативных специалистов крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга крупнейших компаний — рекламодателей. В этом году мероприятие включает в себя только конкурсную программу. Red Apple этого года состоится в 30-й раз.
Традиционно структура фестиваля включает в себя три блока с отдельными составами жюри: Creative, Media, Marketing. Среди членов жюри ведущие эксперты мира маркетинга и рекламы.
А для специальной номинации Red Apple 2020 Best in Instagram, которая включена в программу уже 3 года, был сформирован отдельный блок жюри. Определять победителей в рамках данной категории предстоит членам жюри, официально представляющим Facebook и Instagram.