14:42 (мск), источник: © РИА Новости
VK покупает «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен»
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. VK договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен», сообщает компания.
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«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с “Яндексом” по приобретению сервиса агрегирования новостей “Яндекс. Новости” и рекомендательной платформы “Яндекс. Дзен”, — говорится в релизе.
В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия в VK пообещали раскрыть позже.
О том, что «Яндекс» планирует продать два своих сервиса, в середине марта писал РБК. Тогда в компании назвали эту публикацию слухами.
VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис «Почта Mail.ru», сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.