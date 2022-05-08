G7 обязуется постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из России

«Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок. При этом мы будем работать вместе и с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен для потребителей, в том числе путем ускорения сокращения нашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода на чистую энергию в соответствии с нашими климатическими целями», — говорится в заявлении.
Также страны «большой семерки» обязуются принять меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия.
«Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики», — заявляет G7.
Кроме этого, «большая семерка» продолжит принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и имеющих системное значение для российской финансовой системы. «Мы продолжим наши усилия по борьбе с попытками российского режима распространять свою пропаганду», — отмечается в заявлении G7. Также «большая семерка» обязуется усилить свою кампанию против российской финансовой элиты.
Ранее сегодня, 8 мая, господин Зеленский обсудил с лидерами G7 конфликт на Украине.
Тем временем США объявили очередные санкции против России. Под новые ограничительные меры попадают топ-менеджеры Газпромбанка, Сбербанка, а также «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Также вводятся визовые ограничения против более чем 2,6 тыс. россиян и белорусов.