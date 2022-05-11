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20:47 (мск), источник: Газета.Ру

Премьер Италии заявил, что Германия начала платить за российский газ в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия якобы уже оплатила поставки российского газа рублями, но не назвал компанию, которая совершила платеж. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — сказал он.

По его словам, требование Москвы о рублевых платежах не приведет к перебоям в поставках.

Европейская комиссия предупредила, что выполнение схемы России по оплате газа может нарушить санкции ЕС, но, как отметил Драги, это «серая зона», по которой еще не было официального решения.

Ранее сообщалось, что Германия не будет платить за российский газ в рублях, она отказывается от расчетов по новой схеме и не планирует использовать этот механизм в будущем. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он подчеркнул, что обращается к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обозначить позицию Германии в этом вопросе.

Александра Вишневская

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