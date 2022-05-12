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02:20 (мск), источник: ТАСС

FT: Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из России

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Как сообщила в среду на своем сайте газета Financial Times, такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект ускоренного энергетического перехода.

Источник: Reuters

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что «быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию». Ради этого к 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности.

Ставится также цель более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся ЕК целевым показателем была доля в 40%.

Среди прочего ставку предлагается сделать на зеленый водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн тонн (причем половина этого объема будет импортироваться), а также биометан.

Как пишет Financial Times, проект планируется официально представить 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.

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