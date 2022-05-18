Простой на «Автовазе» продлили до 27 мая

«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по “Автовазу” “О простое с 23 по 27 мая 2022 года”. Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности “Автоваза”, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами», — говорится в сообщении.
Предприятие находится в простое на этой неделе по той же причине. Ранее простой вводили в период с 11 по 13 мая. До этого «Автоваз» возобновлял производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал ТАСС, что договоренности о поставках комплектующих для «Автоваза» с компаниями из Азии достигнуты, но существует проблема с логистикой из-за объявленного в Китае локдауна, что не позволяет доставить продукцию вовремя. Теперь сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемической ситуации в регионах Китая.
«Автоваз» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности «Автоваза» расположены в Тольятти — АО «Автоваз», ОАО «Лада Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Лада Ижевск».