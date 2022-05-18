Банки РФ назвали неисполнимыми нормы законопроекта об усилении защиты персональных данных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские банки считают неисполнимыми некоторые нормы законопроекта об усилении защиты персональных данных и опасаются, что ограничение доступа к сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) может снизить доступность ипотечного кредитования, а подходы к регулированию трансграничной передачи персональных данных затруднят международные банковские переводы. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в Госдуму, Роскомнадзор, Совет Федерации и ЦБ РФ (текст письма есть в распоряжении ТАСС).
В начале апреля группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в нижнюю палату законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.
Согласно проекту закона, персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица, к которому такие сведения относятся.
Кроме того, проектом документа предлагается применять российское законодательство о персональных данных и за пределами страны и устанавливается обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных.
Свободный доступ к данным ЕГРН
В письме АБР отмечается, что ограничение свободного доступа к сведениям из EГPH снижает общую защищенность сторон сделок с недвижимостью (включая добросовестных приобретателей) и повышает риски оспаривания таких сделок.
Негативным последствием реализации этой нормы в ассоциации также называют «снижение доступности ипотечного кредитования для граждан ввиду невозможности проведения экспертизы прав на предмет ипотеки». Начальник правового управления АБР Сергей Клименко отметил, что указанная норма существенно осложнит взаимоотношения банков с клиентами и создаст сложности для самих физлиц. «Эта информация не является тайной или секретом, и от ее доступности никто не страдает», — сказал он.
По словам Клименко, решить эту проблему может предоставление банкам права получать доступ к ЕГРН и возможность физическим лицам в частном порядке ставить запрет на доступ к их данным в реестре, но по умолчанию оставлять их открытыми. «Количество людей, которым безразлично, что их данные открыты, гораздо больше, чем тех, кто по каким-то причинам хочет их закрыть», — добавил он.
Трансграничная передача данных
Также российские банки отмечают, что обозначенные в законопроекте подходы к регулированию трансграничной передачи персональных данных могут затруднить бизнес-процессы операторов в связи с тем, что значительный объем таких уведомлений не позволит Роскомнадзору рассматривать их своевременно. «Кроме того, предложенное регулирование может затруднить или сделать невозможным осуществление международных банковских переводов, содержащих персональные данные получателя и отправителя», — указано в письме.
Банки выразили беспокойство в отношении норм законопроекта, возлагающих на оператора дополнительные обязанности по борьбе с инцидентами, повлекшими нарушение прав субъектов персональных данных. «Предварительная оценка предлагаемого регулирования позволяет сделать вывод, что нормы являются неисполнимыми, в связи с чем требуют корректировки», — отмечается в письме.
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