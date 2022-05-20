Главный акционер Avito выходит из российского бизнеса

Сейчас она ищет покупателя на свой пакет акций.
«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса», — говорится в сообщении.
Тогда же, 25 марта, источник РИА Новости отметил, что Владимир Правдивый останется главой Avito.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что организации, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.