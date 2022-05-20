Подросток из Колумбии установил рекорд по сбору кубика Рубика Рекордсмен тренировался во время карантина
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10:59 (мск), источник: © РИА Новости

Главный акционер Avito выходит из российского бизнеса

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Нидерландская компания Prosus, являющаяся главным акционером Avito, намерена выйти из российского бизнеса, говорится в пресс-релизе Prosus.

Источник: © РИА Новости

Сейчас она ищет покупателя на свой пакет акций.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Тогда же, 25 марта, источник РИА Новости отметил, что Владимир Правдивый останется главой Avito.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что организации, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Грязные, оборванные, испуганные'. Как сдавался гарнизон 'Азовстали'
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь