17:25 (мск), источник: © РИА Новости
Starbucks уходит с российского рынка
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка, говорится в пресс-релизе компании.
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«Starbucks приняла окончательное решение выйти (из России, — Прим. ред.) и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — сообщается на сайте.
В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен.
В то же время Starbucks отмечает, что в течение шести месяцев будет выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России, а также предоставлять им помощь в переходе на другие позиции за пределами компании.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.