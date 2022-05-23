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17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Starbucks уходит с российского рынка

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка, говорится в пресс-релизе компании.

Источник: © РИА Новости

«Starbucks приняла окончательное решение выйти (из России, — Прим. ред.) и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — сообщается на сайте.

В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен.

В то же время Starbucks отмечает, что в течение шести месяцев будет выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России, а также предоставлять им помощь в переходе на другие позиции за пределами компании.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру.

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