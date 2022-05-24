Пляжная полоса: как отдохнуть на море в 2022 годуВо сколько обойдется летний отпуск семье с ребенком.
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
14:55 (мск), источник: Известия

Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами до 50%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%. Документ 24 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБ: $ 58.2087   -0.68 € 60.3851   -0.51 ММВБ: $ 56.6050   -1.26 € 58.6700   -1.43
Источник: Reuters

Днем ранее Минфин РФ объявил о решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. В ведомстве пояснили, что это было сделано в связи с достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке и стабилизацией курса рубля.

До этого, 28 февраля, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Как в тот день объяснил «Известиям» эксперт Евгений Шатов, решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться. Также, по его словам, одной из целей такой меры было наводнение рынка валютой.

Доллар от TradingView

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь