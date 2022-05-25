ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу в условиях нежелания европейских импортеров закупать нефть российского производства, пишет Bloomberg со ссылкой на данные портов и отслеживания судов.
Агентство указывает, что нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направляется из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. По данным Bloomberg, на нем находится около 1 млн барр. эмиратской нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.
Согласно данным портала для отслеживания морских судов VesselFinder, корабль Moscow Spirit отправился из египетского порта в Суэце 20 мая, планируется, что танкер прибудет в Роттердам к 1 июня. Последний раз к моменту написания материала судно передало свою геопозицию около 20:00 мск 24 мая, тогда оно находилось между Тунисом и Сардинией. Корабль ходит под флагом Багамских островов.
Портал MarineTraffic указывает, что корабль способен перевозить 156,8 тыс. т полезного груза.
О фрахте компании TotalEnergies нефтетанкера для поставок топлива из ОАЭ сообщил в конце апреля Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров. Агентство уточнило, что судоходное подразделение компании CSSSA намерено перевезти 1 млн барр. нефти сорта Murban из порта Джебель-Дана для Великобритании, причем судно должно было ее доставить в начале мая.
О стремлении к отказу от поставок российской нефти говорится в плане REPowerEU, который Еврокомиссия представила в середине мая. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала, что он основан на трех принципах: диверсификация поставок, экономия энергии и ускорение перехода на возобновляемые источники. План действий рассчитан на пять лет — до 2027 года, в Брюсселе оценивают затраты на его реализацию в €210 млрд.
В Кремле предупреждают, что введение эмбарго на поставки нефти российского производства грозит «ударом по всем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такое решение окажет негативное влияние на энергобаланс континента и станет причиной изменений на глобальном нефтяном рынке.