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02:43 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт назвал «ахиллесову пяту» российской нефти

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. До настоящего времени РФ не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить все. Что за «ахиллесова пята» нашлась у российской нефти, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Источник: © РИА Новости

По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из ЕС транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в том числе, в сфере страхования. Это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги, включая услуги страхования.

В настоящее время 95% договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs). Она должна подчиниться законодательству ЕС. Это может нанести серьезный удар по позициям РФ на нефтегазовом рынке.

«Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру», — предупредил Потавин. По его мнению, исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.

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