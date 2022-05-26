Эксперт назвал «ахиллесову пяту» российской нефти

По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из ЕС транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в том числе, в сфере страхования. Это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги, включая услуги страхования.
В настоящее время 95% договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs). Она должна подчиниться законодательству ЕС. Это может нанести серьезный удар по позициям РФ на нефтегазовом рынке.
«Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру», — предупредил Потавин. По его мнению, исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.