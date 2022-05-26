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19:14 (мск), источник: РБК

Путин предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций

Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», заявил Путин. По его словам, при условии снятия санкций страна готова помочь с зерном и удобрениями.

Источник: Reuters

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если со страны снимут политически мотивированные санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Кремль.

Во время разговора Путин отметил, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».

По его словам, возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». В связи с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза ситуация усугубилась, добавил президент.

Однако если Запад снимет с России «политически мотивированные ограничения», страна «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений», заявил он Драги.

Материал дополняется.

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