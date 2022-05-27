Минфин объяснил концепцию законопроекта о цифровых валютах

Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Документ получил название «О цифровой валюте». В пятницу же, 27 мая, на дискуссионной площадке по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов состоялась встреча, где Чебесков рассказал журналистам об основных положениях концепции законопроекта и пояснил, каким министерство видит российский крипторынок в ближайшей перспективе.
Текущая ситуация — интерес к криптовалютам не снизился, и граждане, желающие инвестировать средства, должны быть защищены. Зарубежные площадки нарушают права наших инвесторов путем ограничения доступности к инструментам. Данное регулирование позволяет защитить граждан и продвигать саму технологию. Возможности этой сферы, по словам экспертов, огромны, что может обеспокоить, но мы хотим дать возможность этой технологии развиваться.
Иван Чебесковдиректор департамента финансовой политики министерства
Он добавил, что регулирование всегда необходимо в больших и сложных системах. «Когда рынок не регулируется, то становится сложно для всех участников рынка (государство, граждане) и для бизнеса, который работает в этом секторе, очень важно “обеление” для повышения капитализации этого самого бизнеса. Когда все в серой зоне, затруднительно отличить легальных участников от тех, кто не хочет действовать в рамках закона», — пояснил он.
По словам Чебескова, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа, кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Помимо этого, Чебесков не исключает участие нерезидентов на российском рынке цифровых валют. Иностранные биржи, добавляет он, будут допущены на российские рынки — при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. «Также хочется отметить, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах», — дополнил он.
Чебесков особо выделил необходимость того, чтобы все новые субъекты деятельности рынка цифровых валют контролировались определенным уполномоченным органом и лицензировались.
Мы предполагаем, что будут 2 субъекта рынка: обменник ЦВ, который осуществляет покупку и продажу валюты от своего имени, и будут криптобиржи. Мы бы хотели дать возможность обоим формам таких организаций существовать.
Иван Чебесковдиректор департамента финансовой политики министерства
Также важная часть законопроекта, добавляет он, состоит в том, что банковскую инфраструктуру планируется использовать для входа и выхода фиатных денег в криптоинфраструктуру. По словам Чебескова, в Минфине пришли к тому, что банковская инфраструктура имеет ряд преимуществ, в том числе высокий уровень работы в процессах идентификации, качественный риск-менеджмент — именно поэтому, считает министерство, дверью для входа и выхода в криптосферу должны стать банки.
Чебесков добавил, что цифровые активы остаются весьма рискованными инвестиционными инструментами, в этой связи законопроектом предлагается установить некий институт квалификации: участники будут делиться на профессионального и непрофессионального покупателя, по аналогии с квалифицированным инвестором. Также предполагается прохождение тестирования для непрофессиональных покупателей для снятия определенных лимитов.
«Майнинг ключевая часть индустрии в том виде, в котором она работает. Актуальность и обеление рынка для майнинга стоит очень сильно, так как в эту сферу вкладываются большие деньги, и когда есть регуляторная неопределенность, то сложно прогнозировать, что будет происходить с этим сектором», — заключил Чебесков.