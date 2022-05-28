«Газпром» увеличил поставки газа в Европу

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС “Суджа”, — 43,96 млн куб. м на 28 мая. Заявка на ГИС “Сохрановка” отклонена», — сказал господин Куприянов (цитата по агентству ТАСС).
10 мая Украина прекратила транспортировку российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств». Как сообщал оператор, через «Сохрановку» проходит треть поставок газа России в Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на это решение, Россия продолжит выполнять контрактные обязательства по транзиту газа.