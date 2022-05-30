«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Плановые работы проходили с 17 по 30 мая. Во время работ «Газпром» временно приостанавливал подачу газа через «Голубой поток». Плановые работы по обслуживанию «Голубого потока» проходят каждый год в мае.
«Голубой поток» ввели в эксплуатацию в 2003 году. Через него «Газпром» поставляет газ в Турцию. Пропускная мощность газопровода — до 47,355 млн куб. м в сутки. По итогам 2021 года через «Голубой поток» были прокачаны рекордные 15,98 млрд куб. м.
Газ поставляют в регион также через «Турецкий поток», который заработал в 2014 году. Кроме Турции топливо через газопровод поставляют в страны Южной Европы.