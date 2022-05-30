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16:39 (мск), источник: ТАСС

Россия готовит предложение по июньским платежам по госдолгу в обход инфраструктуры Запада

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Июньские платежи по госдолгу РФ будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Источник: Reuters

«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — сказал Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

Ранее Силуанов сообщал, что Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. При этом министр отметил, что считает странной, экзотической мерой отказ властей США продлевать лицензию для оплаты госдолга РФ.

По словам министра, Россия продолжит сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения Запада по выплатам госдолга РФ.

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