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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине

РИМ, 2 июн — РИА Новости. В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Источник: © РИА Новости

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек», — написал исполнительный директор в Twitter.

В конце мая вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина заявил, что дефицит продовольствия в мире могут испытать еще 18 миллионов человек. В интервью газете Corriere della Sera он сообщил, что число «испытывающих острый голод» на планете может достигнуть 220 миллионов человек вследствие украинского кризиса.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

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