Минэкономики Швейцарии усомнилось в эффективности санкций против России

Введенные западными странами против России из-за спецоперации на Украине санкции пока не достигли своей цели, напомнил в интервью Blick глава Министерства экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен.
Отвечая на вопрос издания о том, не должен ли Евросоюз ужесточить санкции против энергетического сектора российской экономики, министр заявил, что «настоящий вопрос» заключается в степени эффективности уже введенных ограничений. В этом конкретном случае, если целью санкций является положить конец российской операции на Украине как можно скорее, «хочу отметить, что эта цель к настоящему моменту не достигнута», сказал Пармелен.
Результативность санкций, по его словам, во многом зависит от того, как они выполняются, а также от других применяемых «политических, дипломатических и юридических средств». Санкции, которые получили широкую поддержку мирового сообщества, будут более эффективными, чем принятые отдельными государствами, добавил швейцарский политик.
В ответ на просьбу журналиста оценить эффективность санкций против России Пармелен сказал, что ответить на такой вопрос сложно.
Западные страны начали вводить санкции против России после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине. Швейцария приняла меры, аналогичные первым пяти санкционным пакетам Евросоюза.
ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него вошел, в частности, постепенный отказ от импорта российской нефти и некоторых нефтепродуктов по морю.
Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого заявил, что «никаких потерь бюджета» в результате частичного эмбарго у Москвы не будет, «учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада». «Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он, добавив, что Россия уже наращивает поставки на альтернативные европейскому рынки.