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01:35 (мск), источник: Life.ru

Всемирный банк одобрил выделение Украине 1,49 миллиарда долларов

Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Такое решение принял совет исполнительных директоров.

Источник: Reuters

В ВБ пояснили, что эта сумма является частью пакета помощи в размере 4 млрд долларов, который намерен направить Киеву Всемирный банк. Эти средства включают предоставленные Великобританией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии.

Деньги будут направлены, в частности, на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы.

Лайф напоминает, что ранее Германия пообещала Украине €1 млрд грантовой помощи. Немецкий посол Фельдгузен рассказала, что уже обсудила эту тему с министром финансов Сергеем Марченко.

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