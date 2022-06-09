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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

«Почта России» вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. «Почта России» вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры РФ — это откроет ее сотрудникам доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, сообщает компания.

Источник: © РИА Новости

«“Почта России” вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры. В первую очередь, признание “Почты” IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе “Почты” направлено на изменение имиджа… Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в 2021 году почти четверть всех доходов — 52,8 миллиарда рублей — ей принесли именно IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. У 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам «Почты». Физлица оформляют более 2,5 миллионов посылок в месяц на сайте и в мобильном приложении.

«В последние годы мы кардинально изменили в “Почте” подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в “цифру”. Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов», — приводится в сообщении комментарий генерального директора «Почты России» Максима Акимова.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, для IT-компаний установлена нулевая ставка налога на прибыль на 2022−2024 годы. Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях, а также могут оформить льготную ипотеку.

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