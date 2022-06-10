ЦБ предупредил банки о недопустимости менять условия по уже открытым валютным вкладам

Банк России пообещал изучить, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона.
«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — напомнил ЦБ в своем Telegram-канале.
Вчера, 9 июня, Тинькофф-банк заявил, что с 23 июня вводит комиссию 1% в месяц при балансе в свыше тысячи условных единиц на счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия будет списываться ежедневно. В банке пояснили, что решение вызвано «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» банка. Позже клиенты Тинькофф-банка начали жаловаться на невозможность снять валюту в банкоматах банка.
Также с 30 июня комиссию в размере 0,2% ввел Райффайзенбанк. Комиссией будут облагаться валютные счета, на которых хранится от 5 тыс. до 500 тыс. в каждой валюте или от 500 тыс. до 5 млн для японских иен.