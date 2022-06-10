Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки о недопустимости менять условия по уже открытым валютным вкладам

Банк России сообщил, что изучает введение комиссий по валютным счетам несколькими банками, в частности Тинькофф-банком и Райффайзенбанком. В ЦБ отметили, что понимают озабоченность банков рисками работы с валютой, но считают, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. При необходимости регулятор пообещал принять надзорные меры.

Источник: Агентство «Москва»

Банк России пообещал изучить, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — напомнил ЦБ в своем Telegram-канале.

Вчера, 9 июня, Тинькофф-банк заявил, что с 23 июня вводит комиссию 1% в месяц при балансе в свыше тысячи условных единиц на счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия будет списываться ежедневно. В банке пояснили, что решение вызвано «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» банка. Позже клиенты Тинькофф-банка начали жаловаться на невозможность снять валюту в банкоматах банка.

Также с 30 июня комиссию в размере 0,2% ввел Райффайзенбанк. Комиссией будут облагаться валютные счета, на которых хранится от 5 тыс. до 500 тыс. в каждой валюте или от 500 тыс. до 5 млн для японских иен.

Справка
Внешнее управление: что ждет иностранные компании, уходящие из России

Разобрались, что в соответствии с этим документом ждет иностранные компании, которые решают покинуть российский рынок.

 Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ
Песков разъяснил пост Медведева про «ублюдков и выродков»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь