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18:44 (мск), источник: © РИА Новости

Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации, документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

В частности, страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в отношении каждого работающего у них застрахованного лица представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного периода.

Кроме того, законом предусматривается, что взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными архивами, что даст возможность значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий, а также позволит снизить количество обращений граждан в архивные организации и количество проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично гражданами.

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