Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

В частности, страхователи, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и страхователи, относящиеся к организациям угольной промышленности, имеющие рабочие места, занятость на которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в отношении каждого работающего у них застрахованного лица представляют в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии и сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, с разбивкой по месяцам отчетного периода.
Кроме того, законом предусматривается, что взаимодействие территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными архивами, что даст возможность значительно сократить сроки предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий, а также позволит снизить количество обращений граждан в архивные организации и количество проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично гражданами.