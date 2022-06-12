Песков заявил о бережном отношении к оставшимся в России компаниям

В России «бережно» относятся к иностранным компаниям, которые не ушли из России, а также к тем, кто покинул рынок, но намеревается вернуться при первой возможности, заявил представитель президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
По словам Пескова, таким компаниям будут создавать благоприятные условия в будущем.
По данным Йелльского института лидерства руководителей высшего звена, свою деятельность на российском рынке приостановила или окончательно прекратила каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний. При этом каждая шестая продолжает работать в России, не боясь общественного осуждения на Западе или найдя способ внешне соблюсти санкции, посчитали ученые.
«Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить», — пояснял он.
В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин выражал уверенность в том, что большинство иностранных компаний, остановивших работу в России или ушедших с рынка, «рано или поздно» вернутся.
Вице-премьер добавил, что для иностранных компаний в России были созданы благоприятные условия и они смогли зарабатывать в стране. «От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил он.
В середине марта глава Минэкономразвития Максим Решетников утверждал, что одной из весомых причин приостановки работы в России для зарубежных компаний стало нарушение логистических цепочек. Министр подчеркнул, что бизнес в России рентабелен для иностранцев и выразил надежду на то, что они возобновят работу после решения вопроса с логистикой.