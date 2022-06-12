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13:27 (мск), источник: РБК

Песков заявил о бережном отношении к оставшимся в России компаниям

По словам представителя президента, тем компаниям, которые остались в России, а также тем, кто вернется при первой возможности, будут создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Источник: AP 2022

В России «бережно» относятся к иностранным компаниям, которые не ушли из России, а также к тем, кто покинул рынок, но намеревается вернуться при первой возможности, заявил представитель президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность.

Дмитрий Песков

По словам Пескова, таким компаниям будут создавать благоприятные условия в будущем.

По данным Йелльского института лидерства руководителей высшего звена, свою деятельность на российском рынке приостановила или окончательно прекратила каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний. При этом каждая шестая продолжает работать в России, не боясь общественного осуждения на Западе или найдя способ внешне соблюсти санкции, посчитали ученые.

Президент Владимир Путин утверждал, что иностранные компании пожалеют о своем решении уйти с российского рынка.

«Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить», — пояснял он.

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин выражал уверенность в том, что большинство иностранных компаний, остановивших работу в России или ушедших с рынка, «рано или поздно» вернутся.

У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят.

Марат Хуснуллин

Вице-премьер добавил, что для иностранных компаний в России были созданы благоприятные условия и они смогли зарабатывать в стране. «От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил он.

В середине марта глава Минэкономразвития Максим Решетников утверждал, что одной из весомых причин приостановки работы в России для зарубежных компаний стало нарушение логистических цепочек. Министр подчеркнул, что бизнес в России рентабелен для иностранцев и выразил надежду на то, что они возобновят работу после решения вопроса с логистикой.

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