Кинотеатры в регионах начали переходить на работу в выходные дни или закрываться

«По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров. Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск», — сказал агентству уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.
Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области фиксировала сокращение проката на 70% в апреле и мае. За счет отечественных фильмов удалось отыграть порядка 10%, но этого «недостаточно для того, чтобы долго держаться на плаву», отметил бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий. По его словам, пока закрылся лишь один частный кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики перешли на режим работы по выходным и праздничным дням. В Нижнем Новгороде большие кинотеатры открывают не все залы.
В Кемеровской области закрытий нет, но «сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах», рассказала кузбасский бизнес-омбудсмен Елена Латышенко.
Как отмечается на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля закрылись 36,4% кинозалов в стране, то есть число объектов сократилось до 3 633. По оценке ассоциации, кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей к концу 2022 года. Максимальный прогнозный уровень сборов российских фильмов до конца года — не более 6,142 млрд рублей.
Всего в киноотрасли работает около 55 тыс. человек, в том числе 35 тыс. сотрудников кинотеатров и 20 тыс. занятых в кинопроизводстве.
Правительство Москвы анонсировало целый пакет мер поддержки кинопрокатчиков. Так, киносети смогут получить прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если средства потрачены с 1 января по 31 мая, и до 50% — с 1 июня. Общий объем поддержки не может превышать 50 млн рублей на одну киносеть.
Кроме того, город будет выделять гранты на рекламу отечественного кино, предусмотрит частичную компенсацию расходов на киносъемку на улицах и площадях Москвы. Запланированы также гранты кинокомпаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября. Выплаты компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок для проведения съемок. Помимо этого, увеличится размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.
При этом меры могут быть расширены, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. «Важно оказать поддержку в виде помощи с расторжением договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают значимости кинотеатра для их торгового центра или продолжают требовать полный объем арендной платы, несмотря ни на что», — отметила она.
Меры поддержки кинопрокатчиков внедрят не только в Москве, но и, например, в Нижегородской области. «Уже вышло соответствующее постановление: частным кинотеатрам выдадут субсидии на оплату коммунальных платежей и на выплату зарплаты сотрудникам при условии сохранения определенного процента коллектива», — рассказал местный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.
По данным челябинского омбудсмена Александра Гончарова, сообщество кинопрокатчиков «просит правительство России разрешить так называемое принудительное лицензирование голливудских кинофильмов». «Для этого возможно создание единственной в стране государственной организации, которая будет получать прокатное удостоверение от Минкульта и делать отчисления правообладателям в рублях на какой-нибудь спецсчет. Со своей стороны, кинопрокатчики также будут делать отчисления данной организации. По мнению профсообщества, это единственный вариант решения проблемы», — пояснил он.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской республике Александр Прасолов в свою очередь предложил снизить аренду госимущества.
«Собственники говорят, что имущественный налог не должен превышать 0,1% от выручки. В случае падения выручки будет и налог снижаться. Считаю, что это здравое предложение, которое нужно решать централизовано на федеральном уровне, поможет спасти бизнес не только кинотеатров, но и собственников другого торгового и административно-делового имущества, сохранит множество рабочих мест и инвестиционный климат этой и сопутствующих отраслей», — отметил собеседник агентства.
Во время загрузки произошла ошибка.