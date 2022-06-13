Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки

В Иркутске квартиры в новостройках с начала 2022 года подорожали на 58,6% — с 3,65 млн до 5,79 млн рублей. Рост стоимости в Саратове составил 43,4% (с 3,33 млн рублей до 4,78 млн). На третьем месте оказались квартиры в Челябинске, дорожавшие с 4,27 млн рублей до 5,74 млн (+34,4%).
Также в пятёрку лидеров по росту цен на новостройки попали Рязань (+34,2%) и Казань (+33,2%). В Москве средняя стоимость жилья на первичном рынке повысилась на 2,2% (15,84 млн рублей). В рейтинге ЦИАН столица заняла 29-е место.
Основной рост пришёлся на конец февраля-март. По словам руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова, квартиры прибавили в цене из-за действий застройщиков по индексации цен и поведения покупателей. Россияне стали покупать более дешёвые варианты, изменив структуру предложения в пользу более дорогих вариантов.
«В апреле и мае рост цен замедлился. За счёт сократившегося спроса в ближайшие месяцы может сохраняться околонулевая ценовая динамика», — пояснил Попов.
В мае «Секрет» писал, что на российском рынке недвижимости стали пользоваться наибольшей популярностью неликвидные квартиры. К лотам низкого качества отнесли жильё без ремонта, в старых домах, маленькой площади и на первых этажах.
Одновременно с этим россияне стали активнее арендовать жильё — спрос на него увеличился на 10−12%. При этом число семейных арендаторов выросло до 23% с 17%. Указывалось, что из-за кризиса семьи отказываются от покупки собственного жилья и выбирают съёмные квартиры.