IKEA сократит бизнес в России и продаст все четыре завода

В заявлении компании (есть у «Ъ») говорится, что розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе». Это повлечет за собой оптимизацию, а также уменьшение штата сотрудников. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобновлять не планируется.
В IKEA добавили, что принятое решение трудное, но необходимое. Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работать. IKEA также сообщила, что запустит продажу товаров для дома, оставшихся на ее складах. Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном сайте ритейлера.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что руководство IKEA во время сегодняшнего общего собрания объявило менеджменту о решении уйти из России. По данным канала, сотрудникам предложили уволиться по соглашению сторон, зарплату им сохранят на все лето, страховку — до конца декабря. Telegram-канал Baza писал, что в онлайн-собрании участвовали около 20 тыс. человек, в том числе представители Швеции. По словам источника радиостанции «Говорит Москва», руководство IKEA назвало это одним из самых тяжелых решений в истории компании.
Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывает почти 15 тыс. человек. Все магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта. Поводом стала российская военная операция на Украине. В компании объясняли временный уход с российского рынка разрывом логистических цепочек. Зарплаты сотрудникам обещали выплачивать до августа. В Минпромторге уверяли, что IKEA ищет возможность снова открыть магазины после настройки логистики поставок.